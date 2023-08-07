Гривна резко пошла вверх - курс валют на 8 августа

Валюта на кассе. Фото: google.com

В Украине на наличном рынке курс доллара снизился, а евро наоборот — повысился. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом говорится на сайте Kurs.

Читайте также:

Курс доллара на 8 августа

Согласно этим данным, американская валюта в среднем стоит 37,35 гривны. В покупке — 36,89 (-0,04) грн, в продаже — 37,58 (-0,05). Евро стоит в покупке 40,70 (+0,02) грн, в продаже — 41,68 грн (+0,02).

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;

Сбербанк — 36,80 грн (-0,10) — 37,80 грн (+0,05);

ТАСкомбанк — 37,10 грн (+0,05) — 37,70 (-0,05) грн;

ОТП банк — 36,50 грн — 37,30 грн (-0,05);

Укрэксимбанк — 36,90 грн (-0,05) — 37,70 грн (-0,05);

Кредобанк — 37,03 грн (-0,12) — 37,64 грн (-0,10);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Идея Банк — 36,80 грн (-0,30) — 37,50 грн (-0,10).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта практически не изменилась: в покупке до 37,26 (+0,01), 37,40 — в продаже. Евровалюта тоже не изменилась: в покупке — 41,15 грн, в продаже — 41,40 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,15 (-0,12) и 40,55 (-0,13) грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже – 36,93 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, проблемы с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, однако не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.

Также мы писали, что в Национальном банке считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до окончания войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.