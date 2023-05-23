Денег не будет: банк Швейцарии замораживает счета россиян и белорусов
Швейцарский банк Julius Baer разослал клиентам из Беларуси и России сообщения, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а сделки с этих инвестиционных счетов заморожены.
Такие меры, как сообщают в банке, вынуждены. Ведь финучреждение это делает по требованию международного депозитария Euroclear в рамках санкционного законодательства. Об этом пишет издание Forbes Russia.
В компании Main Partner Trust, которая предоставляет юридические и консалтинговые услуги на Кипре, сообщили, что письма-предупреждения клиенты начали получать еще в понедельник.
Как отмечается, эти меры вступают в силу немедленно.
"Они обеспечивают соблюдение банком санкций, а также защищают ваши интересы, уменьшая потенциальную склонность к соответствующим ограничениям", — говорится в письме банка.
Что с активами
- продажа ценных бумаг, хранящихся в Euroclear, временно прекращена,
- покупка новых бумаг невозможна,
- денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах.
В письме клиентам также указывается, что счета имеют ограниченный доступ и распоряжаться ими нельзя.
В этом письме также указывается, на кого не распространяется подобное ограничение банка.
Требование по изоляции не распространяется на тех, кто имеет гражданство в:
- Европейском Союзе,
- Европейской экономической зоне,
- Швейцарии.
Банк также не будет отделять счета, если клиент-физическое лицо имеет постоянное или временное разрешение на проживание в ЕС, ЕЭС или Швейцарии.
Напомним, в Украине за время войны возросло количество долгов граждан в Едином реестре должников. Как отмечается, с февраля 2022 года число задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 тысяч, то есть на 8%.