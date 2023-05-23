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Денег не будет: банк Швейцарии замораживает счета россиян и белорусов

23 мая 2023 23:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Денег не будет: банк Швейцарии замораживает счета россиян и белорусов
Здание швейцарского банка Julius Baer. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Швейцарский банк Julius Baer разослал клиентам из Беларуси и России сообщения, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а сделки с этих инвестиционных счетов заморожены.

Такие меры, как сообщают в банке, вынуждены. Ведь финучреждение это делает по требованию международного депозитария Euroclear в рамках санкционного законодательства. Об этом пишет издание Forbes Russia.

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В компании Main Partner Trust, которая предоставляет юридические и консалтинговые услуги на Кипре, сообщили, что письма-предупреждения клиенты начали получать еще в понедельник.

Как отмечается, эти меры вступают в силу немедленно.

"Они обеспечивают соблюдение банком санкций, а также защищают ваши интересы, уменьшая потенциальную склонность к соответствующим ограничениям", — говорится в письме банка.

Что с активами

  • продажа ценных бумаг, хранящихся в Euroclear, временно прекращена,
  • покупка новых бумаг невозможна,
  • денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах.

В письме клиентам также указывается, что счета имеют ограниченный доступ и распоряжаться ими нельзя.

В этом письме также указывается, на кого не распространяется подобное ограничение банка.

Требование по изоляции не распространяется на тех, кто имеет гражданство в:

  • Европейском Союзе,
  • Европейской экономической зоне,
  • Швейцарии.

Банк также не будет отделять счета, если клиент-физическое лицо имеет постоянное или временное разрешение на проживание в ЕС, ЕЭС или Швейцарии.

Напомним, в Украине за время войны возросло количество долгов граждан в Едином реестре должников. Как отмечается, с февраля 2022 года число задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 тысяч, то есть на 8%.

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