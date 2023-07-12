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Денежная помощь в 5 тыс. грн: Кабмин изменил правила выплат

12 июля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 5 тыс. грн — Кабмин изменил правила выплат
Пострадали жители Херсона. Фото: rfi.fr
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Кабинет Министров Украины (КМУ) принял изменения в порядке выплаты единовременной денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о праве граждан на сумму в 5 тыс. грн.

Об этом информирует Министерство социальной политики Украины.

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Как изменились правила

Согласно решению Кабмина, единовременная материальная денежная помощь теперь будет выплачиваться всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. То есть — независимо от того, имеют ли люди статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получают ли ежемесячное государственное пособие на проживание.

Правительство своим решением отменило необходимость проверки граждан, претендующих на помощь.

19 июня правительство поддержало постановление, которое предусматривало оказание помощи в 5 тыс. гривен для Херсонской и Николаевской областей. Деньги выделили из резервного фонда госбюджета.

Как получить помощь

Чтобы получить средства, следует обратиться с заявлением в органы соцзащиты до 31 августа текущего года (включительно). Деньги можно получить через почтовое отделение или уполномоченные банки.

Подавать заявления на получение пособия можно в любом управлении соцзащиты населения.

Другая помощь пострадавшим

Также пострадавшие от Каховской катастрофы украинцы могут оформить помощь от Агентства США по международному развитию (USAID).

Как отмечается, на финпомощь могут рассчитывать также все домохозяйства, пострадавшие от наводнения. Сумма — 2,2 тыс. гривен, а в общей сложности — до пяти человек на пострадавшее домохозяйство. Финансовая поддержка будет поступать в течение трех месяцев.

Напомним, в Украине некоторых пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить денежных выплат. Чтобы этого не произошло, нужно пройти подтверждение личности.

Также мы писали, что в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.

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