Пенсии в Украине — как получить деньги, если банк прекратил выплаты на счет

В ПФУ напомнили, что начисление пенсий на банковские счета действительно может быть прекращено

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как получить деньги в случае прекращения начисления пенсии на банковскую карту. Речь идет о ситуациях, когда пенсионер не может самостоятельно обратиться в соответствующие органы.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы ПФУ, информирует Napensiі.

Причины остановки выплат

Как пишет издание, с таким вопросом в ПФУ обратилась одна из гражданок. Ее очень пожилой матери перестали приходить пенсионные выплаты на карту ПриватБанка. В финучреждении заявили, что деньги не перечислил Пенсионный фонд. При этом физически он не может явиться в органы ПФУ.

"Можно ли оформить нотариальную доверенность на меня для получения денег?", — говорится в вопросе.

В Пенсионном фонде напомнили, что начисления пенсий на банковские счета действительно прекращаются в случае, если карточка выходила больше года назад по доверенности. Поэтому после уведомления банка продолжают начислять пенсию на почтовое отделение.

Как получить пенсию

В ПФУ рассказали, что в конкретном случае можно от матери передать заявление в Пенсионный фонд об организации выездного приема по месту жительства, а также заявления о перечислении пенсии на банковское учреждение или доставку пенсии Укрпочтой по домашнему адресу.

Также в Фонде обнародовали контакты для более подробной консультации: 0 800 503 753 (бесплатно);

044-281-08-70, 044-281-08-71 (по тарифам оператора мобильной связи).

График работы: понедельник-пятница — с 8:00 до 20:00, суббота — с 8:00 до 14:00.

Больше о пенсиях

Напомним, в рамках масштабной индексации пенсий, запланированной на 1 марта, расчетный объем выплат (без надбавок) увеличится на 24%. Для украинцев, имеющих расчетный размер выплаты, близкий к минимальной, повышение составит 500 грн.

Некоторые категории граждан имеют право на доплату к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума. Речь идет об "особых заслугах перед Украиной".

В стране граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".