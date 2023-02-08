Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Финансы arrow Как получить пенсию, если банк прекратил выплаты на счет arrow

Как получить пенсию, если банк прекратил выплаты на счет

8 февраля 2023 07:23
оновлено: 12:26
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как получить деньги, если банк прекратил выплаты на счет
В ПФУ напомнили, что начисление пенсий на банковские счета действительно может быть прекращено
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как получить деньги в случае прекращения начисления пенсии на банковскую карту. Речь идет о ситуациях, когда пенсионер не может самостоятельно обратиться в соответствующие органы.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы ПФУ, информирует Napensiі.

Читайте также:

Причины остановки выплат

Как пишет издание, с таким вопросом в ПФУ обратилась одна из гражданок. Ее очень пожилой матери перестали приходить пенсионные выплаты на карту ПриватБанка. В финучреждении заявили, что деньги не перечислил Пенсионный фонд. При этом физически он не может явиться в органы ПФУ.

"Можно ли оформить нотариальную доверенность на меня для получения денег?", — говорится в вопросе.

В Пенсионном фонде напомнили, что начисления пенсий на банковские счета действительно прекращаются в случае, если карточка выходила больше года назад по доверенности. Поэтому после уведомления банка продолжают начислять пенсию на почтовое отделение.

Как получить пенсию

В ПФУ рассказали, что в конкретном случае можно от матери передать заявление в Пенсионный фонд об организации выездного приема по месту жительства, а также заявления о перечислении пенсии на банковское учреждение или доставку пенсии Укрпочтой по домашнему адресу.

Также в Фонде обнародовали контакты для более подробной консультации: 0 800 503 753 (бесплатно);
044-281-08-70, 044-281-08-71 (по тарифам оператора мобильной связи).

График работы: понедельник-пятница — с 8:00 до 20:00, суббота — с 8:00 до 14:00.

Больше о пенсиях

Напомним, в рамках масштабной индексации пенсий, запланированной на 1 марта, расчетный объем выплат (без надбавок) увеличится на 24%. Для украинцев, имеющих расчетный размер выплаты, близкий к минимальной, повышение составит 500 грн.

Некоторые категории граждан имеют право на доплату к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума. Речь идет об "особых заслугах перед Украиной".

В стране граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:03 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

12:54 Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

12:53 "Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:49 Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом

Эксклюзив

12:47 "Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута

12:40 Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом

Эксклюзив

12:35 В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области

12:31 "Динамо" не смогло продать футболиста в "Хатайспор" из-за землетрясения в Турции

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 13:03

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

None 9 Февраль 12:58

Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

None 9 Февраль 12:55

Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

None 9 Февраль 12:54

Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB