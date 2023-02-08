Пенсии в Украине — как получить деньги, если банк прекратил выплаты на счет

Как получить пенсию, если банк прекратил выплаты на счет
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как получить деньги в случае прекращения начисления пенсии на банковскую карту. Речь идет о ситуациях, когда пенсионер не может самостоятельно обратиться в соответствующие органы.
Об этом говорится в объяснении пресс-службы ПФУ, информирует Napensiі.
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
-
Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
-
"Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута
-
Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом
-
В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области
-
"Динамо" не смогло продать футболиста в "Хатайспор" из-за землетрясения в Турции
-
У кого выросли зарплаты в январе: анализ рынка труда
Причины остановки выплат
Как пишет издание, с таким вопросом в ПФУ обратилась одна из гражданок. Ее очень пожилой матери перестали приходить пенсионные выплаты на карту ПриватБанка. В финучреждении заявили, что деньги не перечислил Пенсионный фонд. При этом физически он не может явиться в органы ПФУ.
"Можно ли оформить нотариальную доверенность на меня для получения денег?", — говорится в вопросе.
В Пенсионном фонде напомнили, что начисления пенсий на банковские счета действительно прекращаются в случае, если карточка выходила больше года назад по доверенности. Поэтому после уведомления банка продолжают начислять пенсию на почтовое отделение.
Как получить пенсию
В ПФУ рассказали, что в конкретном случае можно от матери передать заявление в Пенсионный фонд об организации выездного приема по месту жительства, а также заявления о перечислении пенсии на банковское учреждение или доставку пенсии Укрпочтой по домашнему адресу.
Также в Фонде обнародовали контакты для более подробной консультации: 0 800 503 753 (бесплатно);
044-281-08-70, 044-281-08-71 (по тарифам оператора мобильной связи).
График работы: понедельник-пятница — с 8:00 до 20:00, суббота — с 8:00 до 14:00.
Больше о пенсиях
Напомним, в рамках масштабной индексации пенсий, запланированной на 1 марта, расчетный объем выплат (без надбавок) увеличится на 24%. Для украинцев, имеющих расчетный размер выплаты, близкий к минимальной, повышение составит 500 грн.
Некоторые категории граждан имеют право на доплату к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума. Речь идет об "особых заслугах перед Украиной".
В стране граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".