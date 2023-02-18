Курс валют как ракетные обстрелы влияют на рынок

Валютный рынок демонстрирует стабильность

Массированные российские ракетные обстрелы украинских городов не влияют на курс национальной валюты. Валютный рынок уже "привык" и демонстрирует стабильность.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в колонке на сайте "Экономической правды".

Устойчивость валютного курса

По словам руководителя НБУ, такие действия россиян лишь один раз напрямую пошатнули ситуацию на рынке валют. Это произошло, когда Украина была обстреляна десятками ракет впервые — в октябре прошлого года. Тогда ситуация была неожиданной для всех. После этого серьезно пострадала гражданская и энергетическая инфраструктура Украины, а доллар несколько подскочил.

"Далее рынок научился выносить "за скобки" ракетные обстрелы — такая вера украинцев и в самих себя, и в тех, кто буквально держит над нами небо", — подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что Центробанк сразу же после начала полноценной войны с россией в феврале прошлого года зафиксировал официальный курс доллара, а в июле повысил на 25%. Ввел дополнительные ограничения на валютном рынке для защиты макрофинансовой системы.

"Уже более полугода разница между официальным и наличным курсами не превышает 10-11%, а колебания абсолютно незначительны даже при обстреле", — отметил Пышный.

Посредством административных мер и поддержки стран Запада стране удалось сохранить международные резервы. К концу января текущего года их уровень в 29,9 млрд долларов стал выше на 9%, чем было даже в начале войны.

Когда НБУ "отпустит" доллар

Нацбанк уже разрабатывает дорожную карту для медленного ослабления валютных ограничений. Возвращение к "плавающему" курсу может произойти в этом году.

"Возвращение к "плаванию" не будет означать "ралли" на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым при создании соответствующих предпосылок", — отметили в НБУ.

Какой сейчас курс

Сейчас в среднем американскую валюту покупают за 39,36 грн/долл., а продают за 40,05 грн/долл. Неделю назад курс доллара в среднем был на уровне: по покупке — 39,57, по продаже — 40,25 грн/долл. В государственных финучреждениях "ПриватБанк" и "Ощадбанк" валюта стоит дешевле, чем было семь дней назад. ПриватБанк выставил курс в покупке на уровне 39,15 грн/долл. (-5 коп.), в продаже — 39,65 грн/долл. (-5 коп.). Ощадбанк покупает доллар за 39,65, а продает за 40,45 грн/долл.

Напомним, ранее финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.

Ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.