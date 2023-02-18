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Как ракетные обстрелы влияют на валютный рынок: ответ НБУ

18 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс валют как ракетные обстрелы влияют на рынок
Валютный рынок демонстрирует стабильность
lis.jpg - Ксения Лисновская

Массированные российские ракетные обстрелы украинских городов не влияют на курс национальной валюты. Валютный рынок уже "привык" и демонстрирует стабильность.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в колонке на сайте "Экономической правды".

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Устойчивость валютного курса

По словам руководителя НБУ, такие действия россиян лишь один раз напрямую пошатнули ситуацию на рынке валют. Это произошло, когда Украина была обстреляна десятками ракет впервые — в октябре прошлого года. Тогда ситуация была неожиданной для всех. После этого серьезно пострадала гражданская и энергетическая инфраструктура Украины, а доллар несколько подскочил.

"Далее рынок научился выносить "за скобки" ракетные обстрелы такая вера украинцев и в самих себя, и в тех, кто буквально держит над нами небо", — подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что Центробанк сразу же после начала полноценной войны с россией в феврале прошлого года зафиксировал официальный курс доллара, а в июле повысил на 25%. Ввел дополнительные ограничения на валютном рынке для защиты макрофинансовой системы.

"Уже более полугода разница между официальным и наличным курсами не превышает 10-11%, а колебания абсолютно незначительны даже при обстреле", — отметил Пышный.

Посредством административных мер и поддержки стран Запада стране удалось сохранить международные резервы. К концу января текущего года их уровень в 29,9 млрд долларов стал выше на 9%, чем было даже в начале войны.

Когда НБУ "отпустит" доллар

Нацбанк уже разрабатывает дорожную карту для медленного ослабления валютных ограничений. Возвращение к "плавающему" курсу может произойти в этом году.

"Возвращение к "плаванию" не будет означать "ралли" на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым при создании соответствующих предпосылок", отметили в НБУ.

Какой сейчас курс

Сейчас в среднем американскую валюту покупают за 39,36 грн/долл., а продают за 40,05 грн/долл. Неделю назад курс доллара в среднем был на уровне: по покупке — 39,57, по продаже — 40,25 грн/долл. В государственных финучреждениях "ПриватБанк" и "Ощадбанк" валюта стоит дешевле, чем было семь дней назад. ПриватБанк выставил курс в покупке на уровне 39,15 грн/долл. (-5 коп.), в продаже — 39,65 грн/долл. (-5 коп.). Ощадбанк покупает доллар за 39,65, а продает за 40,45 грн/долл.

Напомним, ранее финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.

Ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.

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