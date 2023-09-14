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Как банки заплатят за сверхприбыли и что на этом заработает государство: объяснение Гетманцева

14 сентября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как государство будет облагать налогом сверхприбыли банков
Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE. Скриншот видео
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE рассказал, как будет налогооблагаться процентная прибыль банков и что это даст государственному бюджету.

Соответствующий законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков разработан и представлен в Верховную Раду комитетом, возглавляемым Гетманцевым. Законопроектом, в частности, предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий). Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024-2026 годов.

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О природе сверхприбылей банков

Собеседник Новини.LIVE объяснил природу возникновения высоких доходов банков в Украине во время войны.

"Я хочу, чтобы все поняли, на чем банки заработали сверхприбыли. Здесь речь не идет о том, что банки сделали новые высококлассные кредитные или депозитные продукты, привлекли много новых клиентов и заработали на этом деньги. Сверхприбыли заработаны за счет приобретения депозитных сертификатов НБУ под высокую процентную ставку, которая исчисляется, исходя из величины ставки рефинансирования. Сейчас это 18% по депозитным сертификатам "овернайт" и 22% годовых по трехмесячным сертификатам. А не так давно ставка составляла 25%", — пояснил Гетманцев.

Приобретя безрисковые ценные бумаги НБУ, банки в результате получили так называемую чистую процентную прибыль — 111,4 млрд гривен за первые 7 месяцев.

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На фоне войны, когда экономика в целом и бизнес особенно страдают, банки получили возможность заработать дополнительные деньги. Но, настаивает народный депутат, НБУ предоставил банкам этот инструмент не для того, чтобы они заработали, а в первую очередь для изъятия излишней гривни из оборота, чтобы она не давила на валютный курс и инфляцию.

"Но у этой сверхприбыли нет никаких экономических оснований для банков. Поэтому, пожалуйста, в то время, когда Украине нужны средства для формирования новых военных бригад, необходимы такие дополнительные отчисления в бюджет", — настаивает Гетманцев.

Сколько на этом заработает государство

По подсчетам инициаторов законопроекта, за счет налогообложения процентной прибыли банков государство сможет получать в виде налогов по 10 млрд гривен в ближайшие три года — 2024-2026.

"10 млрд гривен это две с половиной военные бригады, сформированные в полном объеме, включая вооружение", — подсчитывает собеседник Новини.LIVE.

Напомним, в Украине могут ввести налог на сверхприбыли для банков.

Дискуссия о необходимости введения нового налога для банков особенно обострилась после оглашения финансовых результатов банков за первое полугодие 2023 года. Финучреждения отчитались о 67,7 млрд грн чистой прибыли в январе-июне. Одной из причин таких результатов являются большие процентные платежи от Национального банка и Министерства финансов по депозитным сертификатам и ценным бумагам, в частности из-за высокой учетной ставки.

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