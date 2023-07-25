Как повлияет национализация на работу Сенс Банка и его клиентов

Сенс Банк. Фото: sensebank.com.ua

22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций Сенс Банка, согласно которому банк переходит в собственность государства.

Опрошенные Новини.LIVE эксперты финансового рынка склоняются к мнению, что национализация Сенс Банка в целом положительно повлияет как на деятельность самого банка, так и на его клиентов — кредиторов и заемщиков.

Читайте также:

О вкладчиках и заемщиках

По мнению эксперта по надзору за банками Евгения Дубогрыза, после национализации банка можно ожидать притока средств вкладчиков, прежде всего юридических лиц.

"С самого начала полномасштабного вторжения клиенты банка имели неопределенность относительно дальнейшей судьбы банка — вывода с рынка, национализации или продажи. Поэтому многие клиенты — корпоративные и розничные — ушли из банка. Сейчас банк государственный, что воспринимается бизнесом и населением как гарантия от потенциального банкротства, по меньшей мере в последующие несколько лет. Это будет привлекать клиентов", — уверен эксперт.

По мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, вероятно, стоит ожидать снижения ставок по срочным депозитам, ведь банк предлагает несколько более высокие ставки, чем другие государственные банки.

Кроме того, очевидно ситуация изменится и для заемщиков банка, ведь Сенс Банк был известен агрессивным отношением к тем, кто задолжал банку. Не исключено, что отношение банка к своим заемщикам немного смягчится. Соответственно, платежная дисциплина заемщиков может несколько ухудшиться.

"Есть риск, что некоторые крупные заемщики ухудшат платежную дисциплину, пока не убедятся в способности нового менеджмента банка действовать эффективно в юридической плоскости — выигрывать судебные дела, быстро взимать обеспечение по неработающим кредитам", — говорит Евгений Дубогрыз.

О результатах деятельности

Что касается ожидаемых результатов деятельности теперь уже государственного Сенс Банка, то, считает Александр Паращий, вероятно, стоит ожидать ухудшения качества кредитного портфеля и увеличения резервирования под плохие кредиты.

"Итак, в этом году, вероятно, доходы банка будут оставаться низкими, если только его не накачают депозитами государственных предприятий. Качество активов тоже может снизиться из-за вероятно менее агрессивной работы с заемщиками", — прогнозирует собеседник Новини.LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусство возможного с известным финалом. Альфа-Банк таки национализируют

Тем не менее, текущий год для банка точно должен быть прибыльным. А вот финансовые результаты в следующем году будут в значительной степени зависеть от того, как будут вести себя крупные заемщики.

О перепродаже банка

Пока непонятно, что будет со стратегией банка — очевидно, она должна быть согласована правительством с учетом стратегий и приоритетов других государственных банков. Все будет зависеть в первую очередь от того, как долго правительство планирует держать этот банк в государственной собственности.

Правительство уже заявило, что не собирается долго держать Сенс Банк в государственной собственности, а намерено продать его частным акционерам, как только для этого сложатся соответствующие обстоятельства.

Против увеличения доли государства в банковском секторе активно выступает Международный валютный фонд. Но, к сожалению, примеры успешной приватизации крупных государственных банков в Украине отсутствуют.

"Если раньше одним из факторов была политическая воля, то сейчас добавляется куда более весомый фактор неопределенности в условиях войны. Это не позволяет рассчитывать на инвестора в ближайшем будущем", — объясняет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

По оценкам Александра Паращия, новый государственный банк можно либо продать очень быстро и за очень скромную цену (до 1 млрд гривен), либо надеяться на увеличение его привлекательности и продажу от 100 млн долларов после войны. Какой вариант выберет украинское правительство, пока неизвестно.

О достаточности капитала

Радует то, что, по крайней мере, в ближайшее время государству, скорее всего, не придется дополнительно тратиться на докапитализацию своего нового детища. По прогнозу Евгения Дубогрыза, исходя из текущей и ожидаемой доходности банка в ближайшие полтора года капитала должно быть достаточно.

Что же касается возможных выплат предыдущим владельцам банка, то если они и состоятся, то только из средств, полученных от репараций страны-агрессора. Но это уже отдельная история.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от России компенсацию за войну

Напомним, в пятницу, 21 июля 2023 года, на основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) ввел в Сенс Банке временную администрацию.

А уже в субботу, 22 июля, Министерство финансов Украины и ФГВФЛ заключили договор купли-продажи 100% акций Сенс Банка, согласно которому банк переходит в собственность государства. Цена покупки — 1 гривня.

С понедельника, 24 июля, в Украине заработал новый государственный банк (наряду с другими четырьмя — Ощадбанком, Укрэксимбанком, Укргазбанком и Приватбанком). В банке появились новые наблюдательный совет и правление.

Сенс Банк по размеру активов (около 3,4% от активов всей банковской системы) занимает 11-е место среди 65 действующих банков Украины.