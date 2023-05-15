Какие криптовалюты можно купить менее чем за доллар

Человек работает за ноутбуком. Фото: freepik.com

Сегодня зарабатывать на криптовалютах может любой желающий. Так, есть несколько криптовалют стоимостью менее доллара, которые могут неплохо проявить себя на следующем бычьем рынке.

Об этом сообщает BeInCrypto.

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Среди дешевых криптовалют издания выделяют такие, как Cardano (ADA), Audius (AUDIO), Polygon (MATIC), Curve (CRV) и Ripple (XRP).

Текущая цена Cardano — 0,37 дол. Токен стал одним из самых успешных на рынке в 2021 году, принеся многим инвесторам большие прибыли. Хотя сейчас цена на монету ниже на 88% от исторического максимума, достигнутого в сентябре 2021 года, платформа все еще надежна.

Текущая цена Audius — 0,24 дол. Позволяет музыкантам и их поклонникам связываться без посредников. Это позволяет обеспечить безопасность и контроль доступа к функционалу платформы. AUDIO может расти в цене благодаря своим возможностям монетизации контента и Web3-интеграции.

Текущая цена Polygon — 0,85 дол., которая стабильно держится на определенном уровне в течение нескольких месяцев, что свидетельствует о постоянном спросе инвесторов, что очень важно на затяжном медвежьем рынке.

Текущая цена Curve — 0,80 дол. Это децентрализованная биржа с автоматическим маркет-мейкером, предлагающая быструю и эффективную торговлю с минимальными комиссиями. Curve является лидером среди DeFi-протоколов по TVL и активным пользователям и может обеспечить рост цены на токен CRV.

Текущая цена Ripple — 0,43 дол. Это долгосрочный участник крипторынка, предлагающий альтернативу международной межбанковской системе SWIFT, используя свою нативную криптовалюту XRP для транзакций и расчетов.

Напомним, что 12 мая на криптовалютном рынке курс Bitcoin продолжил снижаться. За сутки ВТС потерял 4,07%.