Какие криптовалюты можно купить менее чем за доллар
Сегодня зарабатывать на криптовалютах может любой желающий. Так, есть несколько криптовалют стоимостью менее доллара, которые могут неплохо проявить себя на следующем бычьем рынке.
Об этом сообщает BeInCrypto.
Криптовалюты, которые может купить каждый
Среди дешевых криптовалют издания выделяют такие, как Cardano (ADA), Audius (AUDIO), Polygon (MATIC), Curve (CRV) и Ripple (XRP).
Текущая цена Cardano — 0,37 дол. Токен стал одним из самых успешных на рынке в 2021 году, принеся многим инвесторам большие прибыли. Хотя сейчас цена на монету ниже на 88% от исторического максимума, достигнутого в сентябре 2021 года, платформа все еще надежна.
Текущая цена Audius — 0,24 дол. Позволяет музыкантам и их поклонникам связываться без посредников. Это позволяет обеспечить безопасность и контроль доступа к функционалу платформы. AUDIO может расти в цене благодаря своим возможностям монетизации контента и Web3-интеграции.
Текущая цена Polygon — 0,85 дол., которая стабильно держится на определенном уровне в течение нескольких месяцев, что свидетельствует о постоянном спросе инвесторов, что очень важно на затяжном медвежьем рынке.
Текущая цена Curve — 0,80 дол. Это децентрализованная биржа с автоматическим маркет-мейкером, предлагающая быструю и эффективную торговлю с минимальными комиссиями. Curve является лидером среди DeFi-протоколов по TVL и активным пользователям и может обеспечить рост цены на токен CRV.
Текущая цена Ripple — 0,43 дол. Это долгосрочный участник крипторынка, предлагающий альтернативу международной межбанковской системе SWIFT, используя свою нативную криптовалюту XRP для транзакций и расчетов.
Напомним, что 12 мая на криптовалютном рынке курс Bitcoin продолжил снижаться. За сутки ВТС потерял 4,07%.