Какие шансы у Украины на помощь от США и ЕС в 2024 году: объяснение Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о шансах нашей страны на продолжение международной поддержки в 2024 году. Речь идет о финансовой и военной помощи.

Об этом он сообщил в интервью Forbes .

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Экономика перестроится под новую реальность

По словам политика, помощь от зарубежных дружественных стран-партнеров никуда не денется. Но следует понимать, что и в каком количестве нужно.

"Мы можем рассчитывать на продолжение поддержки. Моя задача как министра иностранных дел – делать так, чтобы в конкретной стране были политические условия для принятия решений. Конкретные цифры считают мои коллеги по правительству", — сказал Кулеба.

Министр говорит: ему известно об ожидаемых цифрах иностранной помощи на одном из совещаний, но экономика должна заработать в новой реальности.

"Нам нужно пройти 2024 год в условиях войны и экономики, которая перестраивается под новую реальность", — подчеркнул он.

Госбюджет в следующем году может измениться

Прокомментировал госдеятель и вероятность получения Украиной $42 млрд, потому что именно такие цифры заложены в проект Госбюджета-2024. По его словам, цифры могут измениться.

"Партнеры нас не бросят на произвол судьбы. Это я точно могу гарантировать. Партнеры абсолютно настроены нас поддерживать. О конкретных цифрах с моей стороны говорить будет некорректно", — сказал он .

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба объяснил, почему в США приняли финансирование правительства без учета помощи Украине. Перед этим он рассказал, как повлияет на позицию Словакии об Украине победа в парламентских выборах политической партии SMER.