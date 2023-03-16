Курс доллара — что ждет валютный рынок в ближайшее время

Курс будет держаться вблизи новой равновесной отметки

В Украине валютный курс в ближайшие две-три недели будет стабильным. Доллар будет держаться вблизи новой равновесной отметки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы финансистов.

Какая сейчас ситуация на рынке

По информации директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, сейчас ситуация на валютном рынке достаточно стабильная и благоприятная. Украинцы стали гораздо меньше покупать валюту. В частности, 9-10 марта дневной уровень покупки наличной валюты снизился до 50 миллионов долларов. Объем на 8-9 миллионов долларов меньше средних показателей в начале года.

В ближайшее время возможные колебания курса доллара в размере 0,3-0,5 гривны. При этом банкирша отмечает, что курс доллара стремится к официальному курсу.

"Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продажи американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Поэтому, по моему мнению, в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2-38,9 гривны за доллар", — отмечает она.

Ранее эксперты сообщали, что банки в начале года решили максимально "накрутить" курс, пользуясь повышенным спросом на валюту со стороны населения. Экономических причин для этого не было.

Как заявляли ранее в Национальном банке Украины (НБУ), последние четыре месяца гривна усиливается на валютном рынке. Есть ряд факторов, влияющих на усиление гривны:

эффективные действия Нацбанка;

сезонность;

значительная международная финансовая помощь;

улучшение инфляционных и дефляционных ожиданий украинцев;

увеличение ставок доходности по ОВГЗ до 20%.

за последние четыре месяца гривня значительно усиливается на валютном рынке. "Это положительный фактор, потому что это будет влиять также положительно и на инфляцию, на ее уменьшение", – убежден он. По его словам, это также преимущество для импорта товаров. "И чем меньше будет наличный курс, тем меньше будет цена на импортируемый товар", – пояснил он. По словам экономиста, есть ряд факторов, влияющих на усиление гривны:

https://24tv.ua/economy/stabilizatsiya-ekonomiki-ukrayini-nbu-rozpovili-shho-chekaye_n2272588 https://24tv.ua/economy/stabilizatsiya-ekonomiki-ukrayini-nbu-rozpovili-shho-chekaye_n2272588

В течение последних четырех месяцев гривна значительно усиливается на валютном рынке. "Это положительный фактор, потому что это будет влиять также положительно и на инфляцию, на ее уменьшение", – убежден он. По его словам, это также преимущество для импорта товаров. "И чем меньше будет наличный курс, тем меньше будет цена на импортируемый товар", – пояснил он. По словам экономиста, есть ряд факторов, влияющих на усиление гривны:

https://24tv.ua/economy/stabilizatsiya-ekonomiki-ukrayini-nbu-rozpovili-shho-chekaye_n2272588 https://24tv.ua/economy/stabilizatsiya-ekonomiki-ukrayini-nbu-rozpovili-shho-chekaye_n2272588

Сколько стоит доллар

16 марта наличный доллар в банках составляет в продаже в среднем за 38,17 гривны (+2 копейки), а покупки — 38,95 гривны (+4 копейки).

В четверг в обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,55 (+4 коп.) и 38,67 (+6 коп.). Евро покупают за 40,60 (-35 коп.), а продают за 40,90 (-20 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,85 грн — 38,35 грн;

Ощадбанк — 38,25 грн — 39,25 грн;

Укрэксимбанк — 38,25 грн — 38,85 грн;

"Райффайзен" — 38,00 грн — 38,90 грн;

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Курс Нацбанка

НБУ установил официальный курс валют на сегодняшний день. Как известно, курс доллара не менялся с июля 2022 года. Но евро упало в течение дня на 66 копеек.

Курс доллара — 36,56 грн. Курс евро — 38,61 грн. (15 марта — 39,27 грн).

Изменение курса доллара за последний месяц

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке значительно меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Речь идет об около 277,88 млн долларов, тогда как в феврале объем за неделю достигал 600 млн долларов.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.