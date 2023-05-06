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Япония импортировала рекордный объем морепродуктов из РФ

6 мая 2023 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Япония импортировала рекордный объем морепродуктов из РФ
Морепродукты перевозят в мороженом виде. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По данным Министерства финансов, в 2022 году Япония импортировала из России морепродукты на сумму более 1 млрд долларов. В прошлом году импорт достиг высочайшего уровня с 1992 года.

Об этом сообщает Kyodo.

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Что известно

В 2018 году Япония зарегистрировала предварительный рекорд импорта морепродуктов из России на 1,1 млрд долларов. По оценкам специалистов, РФ является третьим по стоимости поставщиком морепродуктов в Японию в прошлом году, что составляет около 40% от общего объема потребления этих продуктов в стране после Чили и США.

Наибольшая доля импорта из России в прошлом году пришлась на краба-стригуна в товарном выражении. По источникам увеличение импорта также повлияло на потребность Японии в новых источниках импорта, поскольку США остановили промысел краба-стригуна в Беринговом море.

Импорт пасты из минтая и сырья для рыбных котлет Камабоко увеличился в этом году более чем в семь раз по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, плохие условия рыболовства в Японии привели к увеличению импорта морских ежей, лосося и форели.

Напомним, что японская автомобильная компания Toyota за последние 12 месяцев увеличила объемы производства и продаж автомобилей до рекордных показателей. Продано было более 9,6 млн автомобилей.

Добавим, что Европейский Союз и Япония выступили против предложения США полностью запретить странам G7 экспорт в Россию. Это должно было состояться в рамках переговоров в преддверии саммита лидеров государств.

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