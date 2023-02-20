Япония выделит дополнительные средства для восстановления инфраструктуры Украины: детали
Японское правительство намерено выделить Украине дополнительную финансовую помощь. Речь идет о 5,5 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер Японии Фумио Кисида, передает Kyodo News.
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Куда направят средства
Как отметил Фумио Кисида, дополнительную сумму средств украинское правительство должно направить на восстановление разрушенных россией объектов инфраструктуры.
Кроме того, он заявил, что планирует предложить украинскому президенту присоединиться к саммиту "Группы семи" (G7) в видеоформате, запланированном на этой неделе.
Кисида выразил надежду, что на саммите лидеры страны G7 подтвердят свое единство в противостоянии российской агрессии против Украины.
Представители Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов и страны Европейского Союза согласятся продолжить оказание помощи Украине.
Ключевая тема саммита — расширение санкций против россии. Мероприятие будет проведено в первую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля.
Ранее Япония заявила о присоединении к США и ряду европейских стран к введению санкций против россии из-за развязанной войны в Украине. Также эта страна продолжает оказывать украинцам гуманитарную и экономическую поддержку.
Напомним, Япония предоставит ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов на финансирование гуманитарных проектов в Украине и соседних странах. Среди таких проектов помощь журналистам.
Также мы писали, что Европейский Союз готовит очередной десятый пакет санкций против российской федерации. Также в санкционном пакете речь пойдет об иранских предприятиях.