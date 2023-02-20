Япония выделит дополнительные средства для восстановления инфраструктуры Украины

Речь идет о более чем 5 млрд долларов помощи

Японское правительство намерено выделить Украине дополнительную финансовую помощь. Речь идет о 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер Японии Фумио Кисида, передает Kyodo News.

Куда направят средства

Как отметил Фумио Кисида, дополнительную сумму средств украинское правительство должно направить на восстановление разрушенных россией объектов инфраструктуры.

Кроме того, он заявил, что планирует предложить украинскому президенту присоединиться к саммиту "Группы семи" (G7) в видеоформате, запланированном на этой неделе.

Кисида выразил надежду, что на саммите лидеры страны G7 подтвердят свое единство в противостоянии российской агрессии против Украины.

Представители Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов и страны Европейского Союза согласятся продолжить оказание помощи Украине.

Ключевая тема саммита — расширение санкций против россии. Мероприятие будет проведено в первую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля.

Ранее Япония заявила о присоединении к США и ряду европейских стран к введению санкций против россии из-за развязанной войны в Украине. Также эта страна продолжает оказывать украинцам гуманитарную и экономическую поддержку.

Напомним, Япония предоставит ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов на финансирование гуманитарных проектов в Украине и соседних странах. Среди таких проектов помощь журналистам.

Также мы писали, что Европейский Союз готовит очередной десятый пакет санкций против российской федерации. Также в санкционном пакете речь пойдет об иранских предприятиях.