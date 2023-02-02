ЕБРР предоставит Нафтогазу 189 млн евро на покупку газа

Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа

НАК "Нафтогаз Украины" договорился о грантовой помощи на сумму 188,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа для нормального завершения отопительного сезона.

Об этом проинформировал пресс-центр Нафтогаза.

Помощь на закупку газа

Соответствующее соглашение подписали глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Деньги на закупку "голубого топлива" должна предоставить Норвегия, а финансирование будет осуществляться через грант ЕБРР.

"Предоставленный грант дает возможность закупить объем газа, полностью закрывающий все потребности Украины в "голубом топливе" до конца этого отопительного сезона", — цитирует пресс-служба Чернышева.

В свою очередь, Маттео Патроне подчеркнул, что партнерство ЕБРР с новым руководством Нафтогаза очень тесное и крепкое. Также он одобрительно оценил, что акционер создал новый наблюдательный совет.

"Это хорошая основа для будущего сотрудничества", — добавил он.

Следует заметить, что грантовое финансирование не предусматривает возврат средств, взыскания каких-либо процентов или сборов с Нафтогаза или правительства.

Что будет с тарифами

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявили, что украинское правительство может пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что это произойдет после завершения этого отопительного сезона.

Там пояснили, что повышение тарифов позволило бы увеличить заработные платы энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры.

Как известно, в июле прошлого года парламент установил запрет на повышение тарифов на тепло для населения. Мораторий должен действовать во время военного положения и шесть месяцев спустя.

При этом в налоговом комитете Верховной Рады Украины осенью прошлого года заявляли о необходимости пересмотра тарифов на природный газ. Объясняли это тем, что они неоправданно низкие.

Напомним, с 1 мая 2022 года несколько миллионов домохозяйств были автоматически переведены на обслуживание в Нафтогаз. Около 98% потребителей газа получают ресурс по фиксированной цене 7,96 грн, что уберегает от стремительного колебания стоимости на европейских рынках.

Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные вдвое цены.