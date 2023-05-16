Еврокомиссия обсуждает запрет на транзит товаров из ЕС через Россию

Урсула фон дер Ляен. Фото: lviv.media

ЕС обсуждает возможность запрещения транзита санкционных товаров через Россию в третьи страны. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, часть товара "теряется" по пути через РФ, что может указывать на нарушение санкций.

Об этом глава ЕК рассказала на пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

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По словам фон дер Ляйен, торговля многих стран с ЕС резко выросла в последние месяцы, но Евросоюз замечает разницу между тем, сколько товаров было отправлено из Европы, сколько проехало транзитом через Россию и сколько в конце концов оказалось в месте назначения.

Чтобы предотвратить "оседание" санкционных товаров в России в ЕС уже работают над механизмом, запрета на транзит. В настоящее время в Евросоюзе решают будет ли такая мера оправдана, отметила глава Урсула фон дер Ляйен.

Что еще могут запретить

Помимо запрета транзита через Россию, ЕС также рассматривает полный запрет на поставку европейских санкционных товаров в третьи страны, которые подозреваются в дальнейшей перепродаже их РФ.

"Здесь тоже идет обсуждение, и это, по сути, предупреждение, что мы серьезно настроены в отношении наших санкций, что мы можем запретить отправлять санкционные товары в эту третью страну, если будет четкое свидетельство, что это поставки в Россию, нарушая санкции", — отметила фон дер Ляйен.

Напомним, "Большая семерка" и Европейский Союз планируют запретить России возобновлять импорт газа по маршрутам, где Кремль прекратил его поставки. Соответствующее решение должно быть принято на саммите G7, который пройдет в Хиросиме в четверг, 18 мая.