Еврокомиссия озвучила экономический прогноз для Украины: что обещают

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Фото: biz.nv.ua

Европейская комиссия впервые представила экономический прогноз для Украины. Согласно ему экономика страны в 2023 году вырастет на 0,6%, а в 2024 — на 4%.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает "Европейская правда".

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По словам Джентилони, после падения примерно на 29% в 2022 году, украинская экономика, как ожидается, "вырастет на 0,6% в этом году и на 4% в 2024 году". Кроме того, еврокомиссар отметил, что экономика Украины, на которую напала Россия, оказалась "чрезвычайно устойчивой".

Детали экономического прогноза для Украины

Однако в своем весеннем отчете Еврокомиссия отметила, что прогноз для Украины "подвержен чрезвычайной неопределенности и в решающей степени зависит от хода войны".

Напомним, ЕС обсуждает возможность запрета транзита санкционных товаров через Россию в третьи страны. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, часть товара "теряется" путем через РФ.