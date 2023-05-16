Еврокомиссия озвучила экономический прогноз для Украины: что обещают
Европейская комиссия впервые представила экономический прогноз для Украины. Согласно ему экономика страны в 2023 году вырастет на 0,6%, а в 2024 — на 4%.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает "Европейская правда".
По словам Джентилони, после падения примерно на 29% в 2022 году, украинская экономика, как ожидается, "вырастет на 0,6% в этом году и на 4% в 2024 году". Кроме того, еврокомиссар отметил, что экономика Украины, на которую напала Россия, оказалась "чрезвычайно устойчивой".
Детали экономического прогноза для Украины
Однако в своем весеннем отчете Еврокомиссия отметила, что прогноз для Украины "подвержен чрезвычайной неопределенности и в решающей степени зависит от хода войны".
Напомним, ЕС обсуждает возможность запрета транзита санкционных товаров через Россию в третьи страны. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, часть товара "теряется" путем через РФ.