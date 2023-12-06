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Европейцы снижают стоимость украинских молочных продуктов

6 декабря 2023 19:29
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Европейцы снижают стоимость украинских молочных продуктов
Украинские молочные продукты. Фото: Ассоциация производителей молока
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Европе возникает негативное представление об украинских молочных продуктах. Это проявляется в понижении их рыночной стоимости.

Об этом рассказал директор по развитию международного бизнеса компании "Молокия" Михаил Панькив в комментарии Латифундисту.

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По словам Панькива, европейские партнеры покупают украинскую молочную продукцию, занижая цену на 20%.

"Это — реальная история: нас дисконтируют за ирландских или других производителей именно из-за репутации. Их аргументы таковы: у вас по документам все хорошо, а на деле можно ожидать чего угодно. Это же реальные случаи: гайки в казеине, растительное масло в масле", — объяснил он.

Эксперт добавил, что Польша 10 лет назад была в такой же ситуации, но "они смогли перепозиционироваться, мы тоже это пройдем".

Экспорт молочной продукции вырос на 17%

В октябре 2023 г. Украина увеличила объемы экспорта молочной продукции на 17% по сравнению с сентябрем, а денежные поступления выросли на 22,6%.

По предварительным данным Госстата, в октябре 2023 года Украина экспортировала 8790 тонн молочной продукции на $18,15 млн. Отмечается, что основные категории экспорта составляли: молоко и сливки сгущенки — 23%; сыры — 24%; казеин и казеинаты — 17%; и сливочное масло — 15%.

Напомним, что в польских супермаркетах, которые находятся у границы с Чехией, наблюдается повышенная скупка продуктов. Чехи приезжают для того, чтобы выгодно купить польские продукты питания.

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