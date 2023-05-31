Недорогие объявления на OLX.

Имперский корабль из "Звездных войн". Источник: Вукипедия

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Торговая площадка OLX, без сомнения, является самой популярной платформой для продажи личных вещей, которые по определенным причинам больше не подходят их владельцам. Ежедневно там появляются сотни сообщений о продаже самых разных товаров. Большая часть из них – это обычные объявления о продаже смартфонов, бытовой техники, детских вещей, мебели и т.д.

Однако есть определенный процент объявлений, на которые сложно смотреть без смеха, настолько они абсурдны по своему содержанию. Некоторые из них — это, конечно, шутки остроумных украинцев, а остальные — вполне реальные товары, которые можно приобрести.

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Новости.LIVE собрали самые необычные объявления на OLX и рассказывают, насколько странные вещи иногда пытаются продать украинцы.

Рисунок за 80 миллионов

Возможно, через несколько десятков лет эта "картина" и станет настоящим произведением искусства по словам каких-то арт-критиков. Однако мы не искусствоведы и нам кажется, что этот рисунок не стоит 80 миллионов гривен.

Может, 80 гривен было бы более справедливой ценой? Но возможно мы просто ничего не понимаем в искусстве и этот шедевр просто ждет своего ценителя.

"Живопись по воспоминаниям врачей смертельного характера. Ватман, кофе, сангина. Самовывоз", — таково описание рисунка, которое продается за 80 миллионов гривен.

Объявление по продаже рисунка за 80 миллионов гривен. Источник: OLX

Корабль ситхов из "Звездных войн"

Если рисунка за 80 миллионов гривен вам мало, то вы можете приобрести настоящий космический корабль из "Звездных войн". Судя по фото, речь в объявлении идет о звездном разрушителе типа "Имперский II", который использовался империей во времена Галактической гражданской войны.

Такое впечатление, что корабль только сошел со стапелей, потому что автор объявления уверяет, что его пробег всего 5 световых лет. По галактическим масштабам, это скудное расстояние. Стоит такой звездолет всего 9999999 грн. На 71 миллион меньше рисунка с чумными врачами.

Объявления по продаже звездного корабля. Источник: OLX

Шорты в обмен на маринованные помидоры

Перейдем к более приземленным, но не менее удивительным объявлениям. Так, автор следующего сообщения ищет человека, у которого есть маринованные помидоры. Чтобы стать счастливым обладателем консервации, он готов отдать шорты для девочки и джинсовый комбинезон.

"Обменяю шорты, 36 см в талии, однажды одевались, и джинсовый комбинезон, на девочку, 38 см в талии, на помидоре маринованные", - говорится в объявлении.

Объявления по обмену вещей на маринованные помидоры. Источник: OLX

Земельный участок в Доминикане

От страстей по маринованным помидорам перейдем к более серьезным и дорогим вещам. Если вы счастливый обладатель 292 миллионов евро и не знаете куда их потратить, то это объявление специально для вас.

На OLX продают земельный участок в Доминиканской республике с длиной береговой линии в 1600 м. Заинтересовавшихся таким щедрым предложением приглашают обсудить детали соглашения в Viber.

Объявления по продаже земельного участка в Доминикане. Источник: OLX

Теплоход для вечеринок

Как вы будете добираться до Доминиканы без собственного корабля? Никак! Да и эту проблему можно решить с помощью OLX. Здесь как раз продается теплоход, предназначенный для речных и морских круизов.

Всего за 950 тысяч долларов вы получите корабль на 50 пассажиров. На судне есть: летняя верхняя прогулочная палуба, ресторан на 35 банкетных мест, 2 каюты класса "люкс", 5 пассажирских 2-местных кают, 7 кают для членов команды, кают-компания с барной стойкой, камбуз, провизионная и сауна.

Объявления по продаже теплохода. Источник: OLX

Маневровый тепловоз

Если лодка для вечеринок за 950 тысяч долларов, то для вас очень большая сумма, не огорчайтесь. Всего за 710 тысяч долларов можно стать держателем маневрового тепловоза. Только не говорите, что он вам не нужен и вам некуда его ставить.

В хозяйстве все пригодится. Даже маневровый тепловоз ЧМЭЗ, мощностью 1350 лошадиных сил.

Объявления по продаже маневрового тепловоза. Источник: OLX

Фурри маска

Никогда не хотели себе костюм дикого животного? Нет, это не для игр в постели. Фурри — это такая странная субкультура. Она объединяет людей, увлекающихся антропоморфными животными с человеческими характеристиками. Отличительными чертами субкультуры являются стремление создать свой фури-образ и воплощать его в творчестве или играть его ролевую модель в жизни.

Если вам хочется овладеть этим достаточно оригинальным увлечением, можете приобрести себе голову волка по этому объявлению. Правда автор сообщения так и не написала на что готова обменять эту маску.

Объявления по продаже фурри-маски. Источник: OLX

Арабский скакун редкой породы

Ну что, вернемся к полному абсурду? Самое дорогое объявление в нашей подборке. Автор продает арабского скакуна редкой породы из самой Саудовской Аравии всего за тысячу миллиардов или миллион миллионов долларов.

Однако, если вы уже загорелись идеей покупки этого драгоценной лошадки, есть кое-что, что вам нужно знать, прежде чем вы откроете свой кошелек. Продавец отмечает, что арабский скакун много ест.

Объявления по продаже арабского скакуна. Источник: OLX

Сумка "Луи Виттон"

Нет, мы, конечно, знаем, что сумки Louis Vuitton — это не дешевые аксессуары, но чтобы настолько. Если у вас есть 380 686 799 356 грн, вы можете стать счастливым обладателем сумки с 1 отделением. Автор уверяет, что это оригинал, который был привезен из-за границы.

Объявления по продаже сумки "Луи Виттон". Источник: OLX

Кожаные "подкрадули"

А как насчет кожаных "подкрадулей" за 20 миллионов евро? Причина продажи проста — владельцу не подошел размер. Обувались лишь пару раз, вероятно поэтому 20 миллионов евро автор считает не столь высокой ценой.

Объявления по продаже сумки кожаных подкрадуль. Источник: OLX

Планета Земля

Ну и напоследок объявление о продаже Земли. Нет, не земельного участка, а всей планеты Земля, площадью 510 100 000 км и со всеми странами. Автор даже дает гарантию на Землю и продает ее всего за 10 грн.