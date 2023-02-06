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Индексация пенсий: кто из украинцев получит от 500 грн

6 февраля 2023 09:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — на сколько повысятся выплаты после индексации
Расчетный объем выплат (без надбавок) увеличится на 24%
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в рамках масштабной индексации пенсий, намеченной на 1 марта, расчетный объем выплат (без надбавок) увеличится на 24%. Для украинцев, имеющих расчетный размер выплаты, близок к минимальной, повышение составит 500 грн.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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Ожидается, что размер повышения в 24% — ориентировочный, более точное число назовут в Министерстве социальной политики в феврале.

Надбавка станет самой высокой за последние годы, ведь в формуле ее расчета заложен индекс инфляции. Как известно, в прошлом году произошло существенное повышение цен.

Особенности индексации:

  • будут повышаться пенсии, которые рассчитаны по общему закону (чиновники на пенсии надбавки не получат, а военные выплаты будут проиндексированы по другим правилам);
  • будет повышаться не полный размер пенсионной выплаты (если есть надбавка за стаж или возраст, то при повышении выплаты ее не будут учитывать).

Также существует проблема с бюджетом Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Несмотря на заявления властей, что индексация состоится, из-за полномасштабной войны остаются бюджетные риски.

Как будет проводиться осовременивание

Ожидаемую индексацию пенсий в марте также называют "осовремениванием". Впервые она была проведена во время реализации реформы в 2017 году. Тогда пересчитали все пенсии, взяв во внимание новый показатель средней зарплаты в стране. После этого ежегодно выплаты украинцам на заслуженном отдыхе пересчитывают, учитывая повышение зарплаты и инфляции.

Индексация убережет выплаты граждан от обесценения из-за инфляции.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые категории граждан имеют право на доплату к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума. Речь идет об "особых заслугах перед Украиной".

Депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.

В стране граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

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