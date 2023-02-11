Индексации пенсий перенесли — получат ли повышение госслужащие

Повышение не коснется государственных служащих

В Украине на март 2023 года запланирована масштабная индексация пенсионных выплат. Некоторых категорий украинцев она не коснется.

Об этом рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин, пишет "На пенсии".

Для кого не проведут индексацию

По словам специалиста, индексация не коснется государственных служащих, которым это должны были сделать еще в прошлом году. Так, этот вопрос отложили, несмотря на изменения в законодательстве, которые предусматривали перерасчет с 1 марта 2022 года.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства" №2040-IX от 15.02.2022 года. Для его реализации правительство приняло дополнительное постановление "Некоторые вопросы индексации пенсий" №727 от 24.06.2022 года. Документ уточнял порядок индексации пенсий именно госслужащим, ведь их расчет существенно отличается от обычных пенсий.

Ключевая проблема в том, что постановление должно вступить в силу только после отмены военного положения — с первого числа месяца, идущего после месяца прекращения или отмены военного положения.

Следовательно, решение правительства отсрочило действие закона Верховной Рады. Еще эксперт отмечает, что из-за войны вопрос индексации пенсий не только госслужащим, но и ученым и военнослужащим откладывается, однако не уточнил, о каких нормах идет речь.

Кто получит больше всего

В Украине в рамках масштабной индексации пенсий расчетный объем выплат (без надбавок) увеличится на 24%. Для украинцев, имеющих расчетный размер выплаты, близкий к минимальной, повышение составит 500 грн.

Такая надбавка станет самой высокой за последние годы, ведь в формуле ее расчета заложен индекс инфляции. Как известно, в прошлом году произошло существенное повышение цен.

Особенности индексации:

будут повышаться пенсии, рассчитанные по общему закону (чиновники на пенсии надбавки не получат, а военным выплаты будут проиндексированы по другим правилам);

будет повышаться не полный размер пенсионной выплаты (если есть надбавка за стаж или возраст, то при повышении выплаты ее не будут учитывать).

Что еще стоит знать

Напомним, граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

В Украине некоторые категории граждан имеют право на доплату к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума. Речь идет об "особых заслугах перед Украиной".

Депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.