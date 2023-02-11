Пенсии в Украине — индексации пенсий в марте не будет

Индексации пенсий в марте не будет: объяснение Минсоцполитики
В Украине анонсированную масштабную индексацию пенсионных выплат перенесли. Украинцам обещают повысить выплаты не в марте, а в апреле этого года.
Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, Укринформ.
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Что говорят в правительстве
Как отметила глава Минсоцполитики, сейчас в правительстве работают над тем, чтобы индексацию пенсионных выплат осуществить в соответствии с ростом потребительской инфляции.
"Так, мы работаем над тем, чтобы сделать индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация состоится в апреле", — сообщила Жолнович.
Она добавила, что сейчас специалисты производят соответствующие расчеты.
Ранее в Министерстве социальной политики отмечали, что ежегодная индексация пенсионных выплат состоится в марте.
Однако расчеты Минсоцполитики обещали провести только в феврале и сообщить, на сколько могут повыситься пенсии украинцам.
Законодательство предусматривает, что индексация должна составлять половину процентного повышения средней зарплаты и половину годовой инфляции. Ожидается, что повышение пенсии составит около 24%.
Больше о выплатах
Ранее мы писали, что индексация не коснется государственных служащих, которым это должны были сделать еще в прошлом году. Этот вопрос был отложен, несмотря на изменения в законодательстве, которые предусматривали перерасчет с 1 марта 2022 года.
Также сообщалось, что украинское правительство приняло решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов на общую сумму 6 млрд долларов. В частности, деньги будут направлены на социальные программы, а также образование и медицину.
Многие украинцы, вынужденно проживающие в Польше из-за войны, не могут получать там пенсии. В правительстве Украины работают над тем, чтобы выплаты стали возможны в этой стране.
Напомним, что в Пенсионном фонде на финансирование жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.