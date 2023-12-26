Иностранцы смогут регистрировать ФЛП в Украине — как будет работать uResidency

Функция е-предприниматель. Фото: diia.gov.ua

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о начале работы в Украине бета-тестирования uResidency. Его основной функцией является возможность зарегистрироваться иностранцам как физическим лицам-предпринимателям в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как будет работать uResidency в Украине

По данным Федорова, uResidency — это программа электронного резидентства. С ее помощью иностранцы смогут регистрировать ФЛП в Украине и вести свой бизнес с любого места в мире, а налоги будут поступать в украинский бюджет.

"У uResidency все услуги автоматизированы и онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов. У будущих е-резидентов также будут преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов", — отметил Федоров.

Как пишет Федоров, uResidency поможет восстановить украинскую экономику. Налоги, поступающие от граждан других стран, будут увеличивать бюджет. Министр также добавил, что программа будет способствовать репутации Украины как цифрового государства. Он отметил, что над созданием функции специалисты работали три года, и уже сейчас запускается бета-тестирование.

"Сейчас всего несколько стран в мире предлагают электронное резидентство. Украина предлагает иностранным предпринимателям наиболее выгодные условия для уплаты налогов и человекоцентрический сервис, в котором бизнес можно вести в несколько кликов", — отметил министр.

Уведомление о запуске uResidency. Фото: скриншот поста Федорова

Уведомление о запуске uResidency. Фото: скриншот поста Федорова

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске сервиса "Дія.Офіс" для чиновников. Сначала сервис будут использовать для коммуникации чиновников с гражданами, а впоследствии у "Дія.Офіс" будет вся информация о целях каждого министерства и правительства.

Добавим, что в 2024 году ФЛП, пользующиеся упрощенной системой налогообложения, должны соблюдать ограничения по сумме полученных доходов. Если превысить лимит, то предприниматель вынужден будет перейти на общую систему налогообложения.