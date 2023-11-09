Монобанк выплатит клиенту более 930 тыс. грн за замораживание счета

Приложение финучреждения Monobank Фото: monobank.ua

Клиент украинского мобильного финучреждения Monobank отсудил более 930 тыс. грн за неправомерную блокировку счета. Банк не смог доказать, что средства истца поступили преступным путем.

Об этом говорится в решении Деснянского райсуда Киева.

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Блокировка счета банком

Из материалов дела следует, что мужчина внес на собственную карту Монобанка 1,107 млн гривен, однако финучреждение оперативно заблокировало доступ к счету. От клиента требовали предоставить документы, подтверждающие источники происхождения денег.

Мужчина отправил в Монобанк копии документов. Однако в банке отметили, что документы не являются надлежащим доказательством, направив повторный запрос.

Там отметили, что при заключении договора истец отметил, что его ежемесячный средний доход составляет около 70 тыс. гривен, но суммы пополнений были значительно выше — 117 тыс. гривен, 210 тысяч гривен и 1,107 млн гривен. Поэтому банк приостановил зачисление средств.

При этом денежные средства были заморожены 28 дней, а произошло это в мае 2021 года.

Решение суда

Как говорится в решении суда, иск мужчины удовлетворили. Банк в его пользу должен оплатить пеню в сумме 930,3 тыс. гривен, 3% годовых в 2,54 тыс. гривен и моральный ущерб в 11 тыс. гривен.

Как отметили в суде, сторона ответчика не смогла должным образом доказать законность отказа в выдаче истцу денег с открытого банковского счета, а также правомерность блокирования.

"Отсутствуют доказательства того, что средства на счет истца поступили преступным путем. Также нет доказательств обращения ответчика за последствиями блокирования в правоохранительные органы, специально уполномоченный орган, о попытке осуществления незаконной, по мнению банка, финансовой операции", — говорится в материалах дела.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами.

Ранее сообщалось, что финучреждение Мonobank массово блокирует банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.