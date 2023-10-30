ПриватБанк объяснил, почему иногда нет валюты в кассах и как действовать

Валюта в руках. Фото: Unplush

Клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях отсутствует достаточное количество долларов и евро.

Об этом говорится в комментарии на странице банка в соцсети Facebook.

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Как отметила гражданка, она хотела снять в кассе банка небольшую сумму, однако оказалось, что иностранной валюты нет.

"Удивительная ситуация! Хотела снять 100 долларов со своего счета, оказалось, что в отделении вообще нет долларов! Ни 50, ни 100 — нет! Заказать можно только от 300, а чтобы снять меньшую сумму — цитирую: "нужно приходить на кассу и спрашивать — есть наличные деньги или нет". То есть сегодня я выстояла очередь просто так! Зачем вам вообще касса, если нет таких копеек?...", — говорится в сообщении.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу, отметив, что без предварительного заказа можно получить валюту только при наличии необходимой суммы в кассах.

Там заметили, что можно обратиться в другое ближайшее отделение.

"При наличии суммы, сотрудники с удовольствием предоставят вам средства", — сообщили в финучреждении.

В банке отметили, что валюта, как правило, выдается клиентам, заказывающим ее предварительно. В то время как фактически на момент обращения граждан ее может действительно не быть в наличии в кассе.

Источник: ПриватБанк

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Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" может заблокировать банковские счета клиентов и разорвать отношения, если те проигнорируют важные сообщения. В этом случае восстановить доступ будет невозможно.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на выдачу "изношенной валюты". Представители банка объяснили, как в таком случае поступать.