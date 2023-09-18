ПриватБанк выплатит клиентке компенсацию за неполную информацию по кредитке

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE

Клиентка государственного финучреждения "ПриватБанк" отсудила "моральную компенсацию" за неполную информацию по кредитке. Также банк спишет начисленный долг по карте.

О таком решении Шевченковского райсуда Запорожья сообщает Obozrevatel.

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Как отмечается, суд обязал банк возместить клиентке 39,71 тыс. грн — сумму, списанную за долги по кредитке за девять лет, и 10 тыс. "моральной компенсации". Как пояснила женщина, при заполнении анкеты, когда получала кредитку, не были указаны условия, а именно лимит по кредитной карте и кредитная ставка. Суд принял сторону истца.

Средства списали по финансовым операциям по счету "Списание процентов за использование кредитного лимита. По ставке 3,6 процента" — на 33,6 тыс. грн, по операции "Страховой платеж по договору "Страхование кредитного лимита" — на 5,31 тыс. грн.

Клиентка отметила, что банк нанес ей моральный ущерб, ведь неправомерные отношения продолжались около девяти лет, в течение которых ответчик ежедневно отчислял ее личные средства и средства социальной помощи на детей.

Суд признал прекращенными кредитные правоотношения, возникшие из договора от 30.03.2011 года, обязал банк вернуть клиентке списанные деньги и выплатить моральный ущерб.

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Напомним, ПриватБанк блокирует и ограничивает счета физических, юридических лиц и ФЛП, работающих на временно оккупированной территории Украины. Для снятия ограничения нужно сменить место налоговой регистрации.

Также мы писали, что некоторые украинцы получат дополнительную денежную помощь от ПриватБанка. Так, финучреждение уже приступило к выплате денег от Всемирной продовольственной программы ООН.

Также мы писали, что ПриватБанк до конца текущего года будет присылать украинцам перевыпущенные или новые банковские карты "Новой почтой". При этом все финансовые расходы банк возьмет на себя.