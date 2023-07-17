Курс доллара по 40 грн — бизнес обновил прогнозы на 2023 год

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинский бизнес в июле улучшил прогнозы по уровню производства, инфляции, а также по курсу валют на 2023 год. Увеличилось число респондентов, которые уверены, что курс в этом году не превысит 40 грн/$.

Таковы результаты опроса почти 600 предприятий, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

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Как отмечается, бизнес впервые за все время войны заявил, что ожидает роста деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Свои оценки улучшили абсолютно все опрошенные предприятия разных сфер деятельности. Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) во втором квартале повысился до 104,5% с 91,2% в первом.

Как отметили в НБУ, на фоне восстановления энергетической системы, оживления внутреннего спроса, а также укрепления курса национальной валюты предприниматели ожидают роста объемов производства товаров и услуг, имеют положительные прогнозы по развитию собственных компаний.

Хотя все предприятия ожидают увеличения объемов реализации товаров и услуг, оценка собственного финансового состояния остается в дальнейшем отрицательной. 23% планируют привлекать инвестиции, 30% не планируют брать кредиты (было почти 80%) из-за высоких процентных ставок. Ослабли ожидания по сокращению персонала. Бизнес планирует увеличивать расходы по оплате труда.

Прогнозы бизнеса по курсу доллара

В среднем значение обменного курса, которого бизнес ожидает через 12 месяцев, составляет 40,43 грн/долл. В предыдущем квартале было 42,18 грн/долл.

44,3% опрошенных ожидают, что обменный курс нацвалюты в следующие 12 месяцев не превысит 40,00 грн/долл. Ранее об этом заявляли 19,7%.

Половина бизнеса убеждена, что показатель инфляции не превысит 15,3%.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в понедельник, 17 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах снизился до 36,08 грн (покупка) и 37,19 (продажа).

Наличный курс — 37,67 (покупка) и 37,39 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за месяц:

Источник: Minfin

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Напомним, Нацбанк заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.

Также мы писали, что, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время до конца лета возможны резкие изменения при некоторых условиях.