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Комитет ВР порекомендовал принять бюджет-2024 во втором чтении

4 ноября 2023 19:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, когда будет принят законопроект о госбюджете-2024
Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба ВР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Комитете Верховной Рады по бюджету предоставили рекомендацию для парламента по принятию законопроекта о Государственном бюджете на 2024 год. Такое решение призвали принять во втором чтении.

Об этом идет речь на сайте комитета.

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Принятие закона о госбюджете

Как известно, на состоявшемся сегодня, 4 ноября, заседании профильный комитет рассматривал проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", который подготовил Кабинет министров ко второму чтению.

"Рекомендован Верховной Раде законопроект по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета по изменениям в такой законопроект (согласованных с Министерством финансов Украины)", — отметили в сообщении.

рассмотрение проекта о госбюджете Украины
Скриншот сообщения с сайта "Комитет по вопросам бюджета"

Изменился ли текст законопроекта

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк из фракции "Голос" отметил, что текст законопроекта ко второму чтению почти не изменили.

"Из значительных изменений это только исключение статьи о репрофайлинге (там же КМУ имел возможность обменять ОВГЗ в собственности НБУ на новые)", — написал он.

По его словам, рассмотреть и принять финальное решение планируется 8 ноября.

рассмотрение проекта о госбюджете Украины
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Железный нардеп"

Напомним, ранее Кабинет Министров одобрил проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" до второго чтения и направил текст в Верховную Раду.

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