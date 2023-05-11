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Компенсация на ремонт жилья: какие доказательства нужны государству

11 мая 2023 15:19
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Компенсация за разрушенное жилье: что нужно комиссии
Поврежден дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украинцы с 22 мая начнут получать деньги на восстановление жилья, которое было не полностью разрушено, а повреждено. Но поскольку программа несовершенна, эксперты советуют украинцам собирать доказательства самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.

Что стоит делать, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Виктория Берещак
Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Фото: Новини.LIVE

"Первое, что нужно осознать, предложенный сейчас механизм касается только поврежденного жилья, а не полностью разрушенного. Кроме того, если вы за собственные средства отремонтировали дом или квартиру, то пока претендовать на государственную помощь не можете", сказала эксперт.

По ее словам, подобный механизм нарабатывается, чтобы и люди, которые сами по себе отремонтировали жилье, предоставив факты в подтверждение разрушений, смогли получить должную компенсацию. Но пока они не подпадают под действие программы. Однако если вдруг что-то еще не отремонтировано, можете подать и получить частичную компенсацию.

"Важно: сохраняйте все-все чеки, фотографируйте, предоставляйте медийную огласку ситуации, чтобы потом иметь доказательства военных преступлений России и собственных инвестиций в восстановление, которые может покрыть государство", отметила эксперт.

Напомним, в Раде утверждают, что программа восстановления страны обязательно должна учитывать экологический фактор и евроинтеграционные обязательства Украины соблюдать зеленый курс.

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