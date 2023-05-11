Компенсация за разрушенное жилье: что нужно комиссии

Компенсация на ремонт жилья: какие доказательства нужны государству
Украинцы с 22 мая начнут получать деньги на восстановление жилья, которое было не полностью разрушено, а повреждено. Но поскольку программа несовершенна, эксперты советуют украинцам собирать доказательства самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.
Что стоит делать, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
"Первое, что нужно осознать, предложенный сейчас механизм касается только поврежденного жилья, а не полностью разрушенного. Кроме того, если вы за собственные средства отремонтировали дом или квартиру, то пока претендовать на государственную помощь не можете", — сказала эксперт.
По ее словам, подобный механизм нарабатывается, чтобы и люди, которые сами по себе отремонтировали жилье, предоставив факты в подтверждение разрушений, смогли получить должную компенсацию. Но пока они не подпадают под действие программы. Однако если вдруг что-то еще не отремонтировано, можете подать и получить частичную компенсацию.
"Важно: сохраняйте все-все чеки, фотографируйте, предоставляйте медийную огласку ситуации, чтобы потом иметь доказательства военных преступлений России и собственных инвестиций в восстановление, которые может покрыть государство", — отметила эксперт.
Напомним, в Раде утверждают, что программа восстановления страны обязательно должна учитывать экологический фактор и евроинтеграционные обязательства Украины соблюдать зеленый курс.