Компенсации работодателям - порядок получения денег за трудоустройство безработных обновили

Правительство обновило порядок денежного возмещения

В Украине работодатели будут получать компенсации по трудоустройству отдельных категорий зарегистрированных безработных по-новому. Правительство обновило порядок денежного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

Новый порядок выплат

Как отмечается, новый порядок предусматривает предоставление работодателям трех видов компенсаций. Речь идет о денежном возмещении фактических расходов в размере единого соцвзноса за соответствующее лицо за месяц, но не более двойного размера минимального страхового взноса.

Будут предоставлять компенсации в случае соблюдения требования — трудоустройство на срок не менее двух лет по направлению центра занятости определенных зарегистрированных безработных из перечня лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве и находящихся в статусе официального безработного более одного месяца. Выплачивать компенсации будут 12 месяцев в течение следующих двух лет.

Группы безработных

Так, компенсация ЕСВ предусмотрена за трудоустройство следующих категорий:

одиноких родителей;

родителей детей с инвалидностью;

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;

длительных безработных.

50% расходов на оплату труда компенсируют за трудоустройство категорий:

лица с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста;

участники боевых действий.

50% минимальной зарплаты компенсируются за трудоустройство следующих категорий:

лиц в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место;

уволенных из срочной военной или альтернативной (невоенной) службы — на первое рабочее место после такого увольнения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

Также власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев.