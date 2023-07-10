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Компенсации за поврежденное жилье: сколько удовлетворили заявлений украинцев

10 июля 2023 12:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсации за поврежденное жилье — сколько удовлетворено заявлений
Разрушенный дом в Киевской области. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы в рамках государственной программы "єВідновлення" продолжают получать компенсации за поврежденное в результате полномасштабной войны жилье. Уже профинансировано 1409 заявлений.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

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Детали финансирования

По словам министра, сумма компенсаций по вышеуказанному количеству заявок от владельцев поврежденного жилья составляет 115 млн грн. Получатели средств могут потратить их на покупку строительных материалов и ремонт. При этом деньги разрешается тратить в течение года.

Кубраков добавил, что всего за два месяца работы действия госпрограммы, с 10 мая, граждане подали более 24,7 тыс. заявок на денежные компенсации.

В то же время министр сообщил, что недоволен темпами работы местных комиссий. Он призвал ускорить исполнение соответствующих обязанностей. В целом Кабинет министров выделил 4,4 млрд гривен на программу "єВідновлення", поэтому деньги есть.

"В очередной раз призываю громады наладить работу комиссий. От их эффективности зависит, как быстро люди смогут вернуться в свои дома. Есть деньги — правительством направлено 4,4 миллиарда гривен на реализацию программы, созданы механизмы и цифровые инструменты, — нужна ответственность на местах", — написал он.

Напомним, в Украине к государственной программе "єВідновлення" может приобщиться бизнес, сферой деятельности которого является продажа строительных материалов и предоставление услуг по ремонту жилья. Все желающие могут подавать заявки через портал "Дія".

Также мы сообщали, что ранее в украинском правительстве определили среднюю стоимость "квадрата" жилья в разных уголках страны. На основе этого утвердили показатели опосредованной цены постройки жилья в Украине.

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