Компенсации за уничтоженное жилье — в правительстве объяснили, как правильно это сделать

Сообщать о разрушенном или поврежденном жилье граждане могут в "Действии"

Украинцев призывают сообщать о фактах разрушения жилья из-за полномасштабной войны россии против Украины для получения компенсации. В правительстве уточняют, как это правильно сделать.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Правила фиксации разрушения жилья

Как отмечают в ведомстве, возможность получения компенсации от государства зависит от правильности фиксации разрушенного жилья при подаче заявки.

Сообщать о разрушенном или поврежденном жилье граждане могут на портале или мобильном приложении государственных услуг "Дія", а также через Центр предоставления административных услуг или нотариуса.

Так, при фото- и видеофиксации разрушений нужно соблюдать следующие важные правила:

постарайтесь сделать фото и видео наилучшего качества, предварительно включив на телефоне геолокацию (при возможности);

во время самой съемки следует прокомментировать местонахождение, назвав дату, время, а также детали повреждения (при возможности снимите кого-то из третьих лиц, которые тоже должны представиться и озвучить сведения).

фиксировать разрушение нужно крупным и малым планом, снимать все наружные и внутренние повреждения. Также необходимо показать прилегающую территорию и рядом расположенные объекты;

далее нужно сохранить снятое в первоначальном виде: без графических редакторов и надписей и т.д.

необходимо сделать копии результатов съемки и сохранить на разных носителях: флешках, файлообменниках и т.д.

Компенсация за уничтоженное жилье

По данным ведомства, уже около 2,5 миллиона украинцев сообщили о повреждении или уничтожении жилья. Через портал государственных услуг "Дія" заявки на денежную компенсацию оставили около 316 тысяч человек. Однако механизма компенсации до сих пор нет.

На рассмотрении парламента находится законопроект, предусматривающий механизм предоставления компенсации за разрушенное жилье в результате войны. Речь идет о проекте №7198 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации". Согласно его нормам, помощь получат не все.

Кому выплатят средства

Некоторые категории украинцев получат деньги на покупку и строительство нового жилья. Речь идет о:

владельцах квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчиках строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);

физлицах, инвестировавших/финансирующих строительство;

членах жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право на него.

Кого лишат права на компенсацию

При этом не будут иметь права на компенсацию сразу три категории граждан, а именно:

к которым применены санкции в рамках Закона "О санкциях";

граждане, имеющие судимость за преступления против основ национальной безопасности Украины;

наследники всех перечисленных лиц.

Напомним, в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов

В 2022-м Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной злости россии.