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Кому больше всего повысили зарплаты за год: топ-10 профессий

21 июля 2023 11:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — кому больше всего повысили выплаты за год
Официант в кафе. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на рынке труда у некоторых работников существенно выросла заработная плата в 2023 году. В тройке лидеров — охранники, повара и официанты.

Такие данные обнародовал кадровый портал Work.ua.

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Согласно данным кадрового сайта, в этом году чаще всего работодатели ищут специалистов сферы обслуживания клиентов, торговли и финансов:

  • бухгалтеры;
  • водители;
  • кассиры;
  • повара;
  • менеджеры по персоналу;
  • менеджеры по продажам;
  • операторы контакт-центров;
  • официанты;
  • охранники;
  • продавцы-консультанты.

Примечательно, что фактически по всем должностям из топ-10 самых популярных произошел рост заработной платы.

Каким специалистам платят больше

Так, наиболее заметно выросла средняя зарплата во втором квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом у охранников (на 33%), поваров (на 33%) и официантов (на 50%).

зарплата
Источник: Work.ua

В частности, во втором квартале зарплата бухгалтеров повысилась с 14 тыс. грн до 17 тыс. грн. Существенный рост против предыдущего года демонстрируют зарплаты в следующих должностях:

  • "Транспорт, логистика" — с 7 тыс. грн до 17 тыс. грн (на 143%);
  • "Психология" — с 10 тыс. до 18 тыс. грн (на 80%);
  • SEO-специалисты по маркетингу — с 16 тыс. до 23 тыс. грн (на 44%);
  • менеджеры по закупкам в отрасли с/х — с 17 тыс. до 24,5 тыс. грн (на 44%).

По данным портала Work.ua, в среднем гражданам предлагают в вакансиях 16,5 тысячи гривен.

Высокие зарплаты без высшего образования

Также сайт рассказал, что предлагают работу украинцам с высокой зарплатой даже без высшего образования. В этом списке:

  • водитель-международник, перевозящий грузы, может рассчитывать на средний доход в 50 тысяч гривен. У него только должны быть права категории СЕ.
  • таксист может зарабатывать в среднем от 15 до 45 тысяч гривен. Заработная плата зависит от наличия собственного автомобиля, навыков и времени, уделяемого работе.
  • операционный менеджер получает около 35 тысяч гривен. Его обязанностями является организация и координация работы складов. Претендентам на эту вакансию нужно знать английский язык на уровне от Upper Intermediate и выше, а также уметь работать с программами MS Office и 1С.

Больше о работе

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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