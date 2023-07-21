Зарплаты в Украине — кому больше всего повысили выплаты за год

Кому больше всего повысили зарплаты за год: топ-10 профессий
В Украине на рынке труда у некоторых работников существенно выросла заработная плата в 2023 году. В тройке лидеров — охранники, повара и официанты.
Такие данные обнародовал кадровый портал Work.ua.
Каких работников не хватает в 2023 году
Согласно данным кадрового сайта, в этом году чаще всего работодатели ищут специалистов сферы обслуживания клиентов, торговли и финансов:
- бухгалтеры;
- водители;
- кассиры;
- повара;
- менеджеры по персоналу;
- менеджеры по продажам;
- операторы контакт-центров;
- официанты;
- охранники;
- продавцы-консультанты.
Примечательно, что фактически по всем должностям из топ-10 самых популярных произошел рост заработной платы.
Каким специалистам платят больше
Так, наиболее заметно выросла средняя зарплата во втором квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом у охранников (на 33%), поваров (на 33%) и официантов (на 50%).
В частности, во втором квартале зарплата бухгалтеров повысилась с 14 тыс. грн до 17 тыс. грн. Существенный рост против предыдущего года демонстрируют зарплаты в следующих должностях:
- "Транспорт, логистика" — с 7 тыс. грн до 17 тыс. грн (на 143%);
- "Психология" — с 10 тыс. до 18 тыс. грн (на 80%);
- SEO-специалисты по маркетингу — с 16 тыс. до 23 тыс. грн (на 44%);
- менеджеры по закупкам в отрасли с/х — с 17 тыс. до 24,5 тыс. грн (на 44%).
По данным портала Work.ua, в среднем гражданам предлагают в вакансиях 16,5 тысячи гривен.
Высокие зарплаты без высшего образования
Также сайт рассказал, что предлагают работу украинцам с высокой зарплатой даже без высшего образования. В этом списке:
- водитель-международник, перевозящий грузы, может рассчитывать на средний доход в 50 тысяч гривен. У него только должны быть права категории СЕ.
- таксист может зарабатывать в среднем от 15 до 45 тысяч гривен. Заработная плата зависит от наличия собственного автомобиля, навыков и времени, уделяемого работе.
- операционный менеджер получает около 35 тысяч гривен. Его обязанностями является организация и координация работы складов. Претендентам на эту вакансию нужно знать английский язык на уровне от Upper Intermediate и выше, а также уметь работать с программами MS Office и 1С.
Больше о работе
Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.
Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.