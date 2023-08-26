Пользователь ПриватБанка попала в беду: что стоит знать о карте Юниора

Женщине передают банковскую карту. Фото: privatbank.ua

Дети совместно с родителями могут обратиться в ПриватБанк и оформить платежную карту Юниора. Таким образом, взрослые смогут контролировать расходы юных пользователей. Однако, если не знать правил банка, то можно столкнуться с определенными трудностями.

Так, жалоба о проблемах с карточкой Юниора появилась на Минфин.

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Ограничения на карте Юниора

Так, женщина рассказала, что натолкнулась на ограничения на карте Юниора. По ее словам, раньше не было никаких проблем со счетом ее ребенка, однако недавно на карточке появилась немалая сумма на "срочные нужды", которую женщина не смогла снять.

"Позвонив по горячей линии, узнала, что, оказывается, на карте Юниора есть ограничения на расходные операции в месяц в 50 000 гривен. При оформлении карты меня не предупредили об этом. На сайте также не нашла этой информации, только на ограничения по кредитным средствам, а о собственных — ничего", — отметила женщина.

Теперь она не может их ни снять, ни перевести на свой счет.

В банке объяснили, что лимит расходов на карточке "Юниора" ограничен в 50 000 гривен в месяц. Однако есть выход для тех, кто пользуется большими суммами: с 14 лет юниор может получить специальную карточку для выплат, что позволит совершать большие операции.

Жалоба об ограничениях на карте Юниора. Фото: скриншот

Напомним, что государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис для бизнес-клиентов. Благодаря услуге "Досье деловой репутации" предприниматели смогут оценить своих бизнес-партнеров.

Также мы писали, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд гривен чистого дохода.