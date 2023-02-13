Пенсии и соцпомощь — страны-доноры передадут украинцам гранты

Страны-доноры передадут украинцам гранты на пенсии и соцпомощь
Украинское правительство привлечет более 2,6 млрд долларов грантов на финансирование пенсионных выплат и отдельных программ социальной помощи. Средства были выделены Соединенными Штатами, Германией, Испанией, Финляндией, Ирландией, Швейцарией, Бельгией и Исландией.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов Украины.
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Механизм получения средств
В Минфине объяснили механизм получения грантов от стран-доноров на выплаты украинцам. Средства планируют привлечь через Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
В частности, самую большую сумму гранта предоставят США. Еще 165 млн долларов — остальные вышеуказанные страны.
"Часть грантовых средств в размере 2,5 млрд долл США предоставлена Соединенными Штатами Америки. Еще 165 млн долл США поступило от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии", — сообщают в пресс-службе.
Ожидается, что грантовые средства стран-доноров будут направлены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Куда пойдут деньги
Как пояснили в ведомстве, привлеченную грантовую сумму средств от целевого фонда многих доноров направят на обеспечение пенсионных выплат. Также деньги получат граждане по отдельным программам государственной социальной помощи. В частности, речь идет о такой государственной поддержке:
- оплата жилищно-коммунальных услуг;
- помощь малообеспеченным семьям;
- поддержка детей-инвалидов и инвалидов с детства;
- помощь внутреннее перемещенным лицам (ВПЛ);
- оплата лечебных услуг по программе медгарантий.
Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали о переносе масштабной индексации пенсионных выплат. Украинцам обещают повысить выплаты не в марте, а в апреле этого года.
Также мы писали, что в Пенсионном фонде на финансирование жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше, чем было в предыдущем месяце.