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Страны-доноры передадут украинцам гранты на пенсии и соцпомощь

13 февраля 2023 12:33
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии и соцпомощь — страны-доноры передадут украинцам гранты
Больше средств выделят Соединенные Штаты
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинское правительство привлечет более 2,6 млрд долларов грантов на финансирование пенсионных выплат и отдельных программ социальной помощи. Средства были выделены Соединенными Штатами, Германией, Испанией, Финляндией, Ирландией, Швейцарией, Бельгией и Исландией.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов Украины.

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Механизм получения средств

В Минфине объяснили механизм получения грантов от стран-доноров на выплаты украинцам. Средства планируют привлечь через Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

В частности, самую большую сумму гранта предоставят США. Еще 165 млн долларов — остальные вышеуказанные страны.

"Часть грантовых средств в размере 2,5 млрд долл США предоставлена Соединенными Штатами Америки. Еще 165 млн долл США поступило от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии", — сообщают в пресс-службе.

Ожидается, что грантовые средства стран-доноров будут направлены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Куда пойдут деньги

Как пояснили в ведомстве, привлеченную грантовую сумму средств от целевого фонда многих доноров направят на обеспечение пенсионных выплат. Также деньги получат граждане по отдельным программам государственной социальной помощи. В частности, речь идет о такой государственной поддержке:

  • оплата жилищно-коммунальных услуг;
  • помощь малообеспеченным семьям;
  • поддержка детей-инвалидов и инвалидов с детства;
  • помощь внутреннее перемещенным лицам (ВПЛ);
  • оплата лечебных услуг по программе медгарантий.

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали о переносе масштабной индексации пенсионных выплат. Украинцам обещают повысить выплаты не в марте, а в апреле этого года.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде на финансирование жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше, чем было в предыдущем месяце.

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