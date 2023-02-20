Запад не сможет дать Украине достаточно средств на послевоенное восстановление

Страна требует от международных западных партнеров 700 млрд долларов

Государства Запада не смогут предоставить Украине достаточное финансирование для послевоенного восстановления. Страна требует от международных партнеров 700 миллиардов долларов прямой государственной помощи.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины (ОП) Ростислав Шурма для LIGA.net.

Бюджет международной помощи ограничен

Как отметил представитель Офиса Президента, наибольшая доля уничтоженного имущества (80%) из 700-750 млрд долларов для инвестиций в Украину — это частные проекты. Однако, Украина может рассчитывать только на десятки миллиардов долларов от западных партнеров.

"Мы должны понимать, что не получим госпомощи на $700 млрд. Бюджетный и концессионный капитал от наших партнеров будет носить ограниченный характер. Это будут десятки миллиардов долларов, но точно не сотни", — сообщил Шурма.

Приоритеты восстановления Украины

Комментируя возможность быстрого восстановления Украины, чиновник сообщил, что власти не могут заставить партнеров выделять средства: "Дайте десятки миллиардов сюда и еще десятки миллиардов сюда. Мы расставляем приоритеты".

Как пояснил Шурма, приоритеты восстановления страны выглядят так:

школы;

сады;

дорожная инфраструктура;

энергетика;

базовая гуманитарная сфера.

"В регионах есть и критические точки — правительство принимает решение, где есть острейшая потребность", — добавил он.

Там, где можно делать цивилизованный западный бизнес, власти постараются создавать все условия, чтобы заходил крупный частный капитал.

Ущерб от войны с рф

Напомним, совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.

Также мы писали, что полномасштабное российское вторжение продолжает наносить вред украинской окружающей среде. Специалисты оценивают полученный ущерб в 46 млрд долларов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов.