Кредит от МВФ — страны Запада подталкивают к предоставлению денег Украине

Представители Фонда встретятся с украинскими чиновниками уже в середине февраля

Западные страны-партнеры Украины подталкивают Международный валютный фонд (МВФ) быстрее доработать планы многомиллиардной кредитной программы. Ожидается, что представители Фонда встретятся с украинскими чиновниками уже в середине февраля для ее обсуждения.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Как отмечается, доработать планы кредитной программы хотят до весны. Хоть ЕС выделил Украине 18 миллиардов евро в рамках пакета, согласованного между странами-членами в декабре, для покрытия дефицита госбюджета Украины, блок и другие крупные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы активизировали усилия по дальнейшей поддержке.

Как заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, ожидается, что другие международные доноры, включая другие с G7 и международные финансовые институты, покроют оставшиеся потребности в финансировании.

"Представители фонда планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продлить обсуждение кредита на сумму от 14 до 16 миллиардов долларов", — пишет FT.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в случае одобрения 3-4-летняя программа общей стоимостью от 14 до 16 млрд долларов будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в течение первого года.

По информации агентства, если план не получит поддержки со стороны достаточного количества стран-членов МВФ, Фонд может поддержать Украину программой Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд долларов. Однако, по мнению экспертов, стране, вероятно, понадобится еще около 8 млрд долларов для восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими ракетными атаками.

Напомним, по данным ООН, в Украине ежемесячный дефицит бюджета на фоне полномасштабного российского вторжения оценивается в 5 млрд долларов. В целом за год сокращение экономики достигло трети.

Также Министерство юстиции США планирует в ближайшие месяцы начать процесс передачи части конфискованных активов россии в пользу Украины через Государственный департамент — в соответствии с недавно принятым законом.