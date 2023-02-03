Кредит от МВФ — страны Запада подталкивают к предоставлению денег Украине

Страны Запада подталкивают МВФ предоставить Украине кредит на $14-16 млрд, — FT
Западные страны-партнеры Украины подталкивают Международный валютный фонд (МВФ) быстрее доработать планы многомиллиардной кредитной программы. Ожидается, что представители Фонда встретятся с украинскими чиновниками уже в середине февраля для ее обсуждения.
Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
-
Кулеба рассказал, влияют ли коррупционные скандалы на западную помощь Украине
-
Пенсии в Украине: ПФУ рассказал о деталях финансирования в феврале
-
Одной из фигуранток дела о хищении средств в Укртатнафте объявили подозрение: женщина пряталась в Закарпатье
-
На Одесской таможне обнаружили российские минеральные удобрения
-
В рф спали темпы вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер", — разведка Британии
-
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: какая причина
-
Визит путина на празднование Сталинградской битвы: диктатор привез с собой "ядерный чемоданчик"
-
Хабиб Нурмагомедов уходит из ММА: Федор Емеляненко поддержал бойца
-
Перед годовщиной войны, рф хочет избавиться от статуса изгоя, — The Washington Post
-
В Черном море увеличилось ракетоносителей рф: сколько "Калибров" на их борту
Подробности
Как отмечается, доработать планы кредитной программы хотят до весны. Хоть ЕС выделил Украине 18 миллиардов евро в рамках пакета, согласованного между странами-членами в декабре, для покрытия дефицита госбюджета Украины, блок и другие крупные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы активизировали усилия по дальнейшей поддержке.
Как заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, ожидается, что другие международные доноры, включая другие с G7 и международные финансовые институты, покроют оставшиеся потребности в финансировании.
"Представители фонда планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продлить обсуждение кредита на сумму от 14 до 16 миллиардов долларов", — пишет FT.
Ранее агентство Bloomberg писало, что в случае одобрения 3-4-летняя программа общей стоимостью от 14 до 16 млрд долларов будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в течение первого года.
По информации агентства, если план не получит поддержки со стороны достаточного количества стран-членов МВФ, Фонд может поддержать Украину программой Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд долларов. Однако, по мнению экспертов, стране, вероятно, понадобится еще около 8 млрд долларов для восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими ракетными атаками.
Напомним, по данным ООН, в Украине ежемесячный дефицит бюджета на фоне полномасштабного российского вторжения оценивается в 5 млрд долларов. В целом за год сокращение экономики достигло трети.
Также Министерство юстиции США планирует в ближайшие месяцы начать процесс передачи части конфискованных активов россии в пользу Украины через Государственный департамент — в соответствии с недавно принятым законом.