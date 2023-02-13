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Кредиты ПриватБанка доступны не всем: детали

13 февраля 2023 13:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Кредиты ПриватБанкв — кто не сможет воспользоваться
В случае выявления высокого риска по погашению операции станут недоступны
lis.jpg - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" ввело новые правила использования кредитных денег для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.

Об этом говорится на профильном форуме портала Мinfin.

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Подробности

Так, банк может запретить переводить кредитные средства или снимать наличные с кредитки, если после тщательной проверки по счету клиента обнаружат риски.

Это следует из жалобы одного из клиентов банка, который написал, что не смог перевести кредитные деньги со своей карты на другую. Также ему не удалось снять с нее наличные деньги, несмотря на то, что имеет "безупречную кредитную историю".

На это в банке заявили, что постоянно пересматривают условия использования кредитных денег, а также размер кредитного лимита, учитывая сотни показателей.

"Кредитная история также учитывается, однако это не единственный и не главный фактор, ведь каждый из показателей имеет свой вес и влияет на конечное решение. При снятии такого ограничения банк направляет уведомления", — подчеркнули в финучреждении.

Больше о ПриватБанке

Напомним, в Украине платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд грн прибыли. В рейтинге по доходности лидирует государственный ПриватБанк.

Ранее ПриватБанк запустил программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Оформить кредит можно на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания и систем интернет-связи Starlink.

Напомним, ранее в государственном ПриватБанке рассказали, на какую сумму украинские военные открыли вклады. Речь идет о специальной программе "Слава Героям", позволяющей получить большие доходы.

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