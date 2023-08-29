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Кредиты в банках подорожают: что предлагает новый законопроект

29 августа 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты в банках могут подорожать – детали нового законопроекта
Банковская касса. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в банках могут подорожать кредиты. Это произойдет в случае принятия законопроекта №9656 о временном налогообложении крупных доходов финучреждений.

Так считает соучредитель monobank Олег Гороховский.

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Налогообложение прибылей банков

Законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков зарегистрировали в Верховной Раде 28 августа. По словам автора проекта закона, главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, инициатива предусматривает обложение чистого процентного дохода банков по ставке 5%. То есть дополнительно к уплате налога на доходы предприятий.

По его подсчетам, воплощение новшества позволит пополнить бюджет за 2023 год на 10 млрд гривен, а деньги пойдут на оборону страны.

Документ предлагает установить налог на сверхдоходы на 2024-2026 годы.

Такие налоги действуют в ряде государств Европы (Испании, Чехии, Литве, Венгрии). Причиной разработки такого законопроекта стали сведения о доходах банков во время войны. С начала года они достигли рекордных 141 млрд гривен, в том числе за счет операций с ценными бумагами — 73,5 млрд гривен.

Объем чистых процентных доходов за этот период составил 93,6 млрд гривен. По сравнению с таким же периодом до войны, года доходы повысились на 75%.

Кредиты в банках подорожают

По мнению соучредителя monobank Олега Гороховского, последствия этого законопроекта ощутят украинцы, ведь вряд ли банки захотят делиться доходами. Ожидается, что они просто переведут расходы на население.

"+5% ко всем кредитам. От души! Банки такие душки, что все расходы привыкли переводить на клиентов. Неужели это не очевидно? Не люблю банки даже больше, чем народных депутатов. Страна, в которой не развито кредитование, может даже не мечтать о приросте ВВП", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине активизировался спрос на покупку жилья в кредит. В Национальном банке Украины (НБУ) связывают оживление статистики со льготной ипотечной программой "єОселя".

Также в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на поврежденных в результате территориях.

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