Приват24 запустил онлайн-проверку залогового имущества - как воспользоваться

Приложение ПриватБанка. Фото: google.com

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предлагает заемщикам новый сервис, призванный облегчить процедуру кредитования. В приложении "Приват24" появился онлайн-мониторинг залогового имущества.

Об этом сообщает пресс-центр банка.

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Подробнее об онлайн-мониторинге в Приват24

Как пояснили в пресс-службе, клиенты ПриватБанка, которые, например, приобрели в кредит или лизинг автомобиль, теперь смогут быстро проверить залог. Благодаря новой услуге по онлайн-мониторингу залогового имущества гражданин сможет самостоятельно пройти проверку в "Приват24" без физического осмотра имущества банковским сотрудником.

По словам члена правления ПриватБанка по рискам Ларисы Чернышевой, банк даже на фоне войны продолжает кредитовать украинцев и внедрять современные цифровые сервисы для упрощения предоставления и обслуживания займов клиентам, многим из которых пришлось переселиться или уехать за границу.

"Новый сервис разрабатывался командой банка с учетом клиентского опыта. Сервис позволяет заемщикам пройти мониторинг в любом месте нахождения имущества и в удобное для себя время", — подчеркнула Лариса Чернышева.

Как пройти онлайн-проверку залогового имущества

В пресс-службе рассказали, как успешно пройти онлайн-проверку залогового авто.

Для этого нужно сделать фотографии в режиме онлайн по инструкции и подсказкам в мобильном приложении "Приват24". После этого необходимо заполнить специальную анкету и закрепить электронной подписью SmartID.

Источник. Пресс-служба ПриватБанка

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты. Это будет происходить при принудительном закрытии счетов.

Также мы писали, что ПриватБанк присоединился к грантовой программе EU4Business для помощи бизнесу, пострадавшему от боевых действий и оккупации. Теперь он также уполномочен выдавать средства микропредприятиям.