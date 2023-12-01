Кремлевские кошельки — как в этом году олигархи из РФ обогатились, несмотря на санкции

Президент России Владимир Путин. Иллюстративное фото: Sputnik

Состояние российских олигархов в текущем году увеличилось на 38,5 млрд долларов. И это произошло даже несмотря на введенные против них западные санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как сообщается в инфографике, в рейтинг из 500 человек вошли 25 россиян. Таким образом, в первую сотню богачей мира попали шесть граждан страны-террористки, которые располагаются с 47 по 88 место.

Инфографика распределения состояния олигархов из РФ. Источник: Bloomberg

Распределение таких мест выглядит так:

Владимир Потанин — 47 место;

Леонид Михельсон — 52 место;

Вагит Алекперов — 62 место;

Владимир Лисин — 72 место;

Алишер Усманов — 82 место;

Алексей Мордашов — 88 место.

Экс-замглавы правительства России Владимир Потанин. Источник: росСМИ

Пятеро из них получили с начала этого года доходы в размере миллиардов долларов. Например, Владимир Потанин с начала года увеличил свое состояние на 2,11 млрд долларов, Леонид Михельсон — на 2,71 млрд долларов, Вагит Алекперов — на 9,14 млрд долларов. Владимир Лисин — на 3,07 млрд долларов, Алишер Усманов — на 1,87 млрд долларов, а Алексей Мордашов — на 618 млн долларов.

Ниже первой сотни у кошельков Кремля дела тоже обстояли неплохо. Таким образом, рост их состояния выглядит так:

Андрей Мельниченко (105 место) — +4,03 млрд долларов;

Михаил Прохоров (125 место) — +1,81 млрд долларов;

Геннадий Тимченко (133 место) — +2,69 млрд долларов;

Михаил Фридман (158 место) — +652 млн долларов;

Дмитрий Рыболовлев (179 место) — +1,09 млрд долларов;

Леонид Федун (222 место) — +3,89 млрд долларов;

Андрей Гурьев (230 место) — +536 млн долларов;

Виктор Рашников (235 место) — +885 млн долларов;

Роман Абрамович (293 место) — +132 млн долларов;

Герман Хан (296 место) — +309 млн долларов;

Александр Абрамов (329 место) — +747 млн долларов;

Андрей Скоч (373 место) — +1,04 млрд долларов;

Алексей Кузьмичев (444 место) — +351 млн долларов;

Петр Авен (445 место) — +461 млн долларов;

Сергей Галицкий (481 место) — +706 млн долларов;

Сергей Попов (499 место) — +699 млн долларов.

Президент российского футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий. Источник: росСМИ

Однако лишь трое самых богатых российских бизнесменов в текущем году потеряли часть своего состояния. Ими стали:

Сулейман Керимов (276 место) — -650 млн долларов;

Виктор Вексельберг (351 место) — -44,1 млн долларов;

Вячеслав Кантор (413 место) — -277 млн долларов.

Олигарх Виктор Вексельберг. Источник: росСМИ

В целом с начала 2023 года состояние богатейших олигархов России выросло на 38,575 млрд долларов.

Кстати, единственный украинский бизнесмен в рейтинге — Ринат Ахметов — занял 490 место с состоянием 5,32 млрд долларов. За текущий год его состояние уменьшилось на 15 млн долларов.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщало, что страны ЕС выступают против некоторых частей последнего предложенного Еврокомиссией пакета санкций против РФ. Речь идет о так называемом "пункте об отсутствии России". В то же время FT заявило, что Кыргызстан помогает России обходить введенные против нее санкции.