Крипто-мошенничество: биткоин больше не любимая криптовалюта киберпреступников

Биткоин уже не является криптовалютой №1 для мошенников. Фото: pixabay

В 2022-м только 19% преступных крипто-операций пришлось на биткоин. А еще семь лет назад 97% незаконных криптоопераций осуществлялись именно вокруг этой криптовалюты.

Отчет по незаконным операциям в крипто-экосистеме на днях обнародовала TRM Labs. Главный вывод из этого документа – преступники остыли к биткоину.

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В настоящее время крипто-преступность овладевает другими сетями:

Ethereum;

Tron;

Binance Smart Chain и т.д.

В прошлом году общая сумма, полученная мошенниками, составила более 9 млрд дол. Большинство преступников пользовались схемами Понца или финансовыми пирамидами. А около 2 млрд долл. похитили из-за атак на кросчейн-мосты.

С целью скрыть преступления мошенники часто используют переход между сетями. То есть перемещают средства с одного блокчейна на другой. Это несколько усложняет отслеживание движения средств.

Популярная среди киберпреступников криптовалюта

Биткоин потерял пальму первенства у хакеров. Теперь среди мошенников более популярны Ethereum (68% преступлений) и Binance Smart Chain (19%).

Также BTC больше не является лучшей криптовалютой для финансирования террористов. Сегодня на этом рынке преобладает USDT на блокчейне Tron.

Ранее мы писали, что ЕС утвердил долгожданный законопроект о крипто-банкинге.

Также Украина оказалась в шаге от урегулирования криптовалюты.