Тендеры в Украине — ТОП-10 закупок недели

Куда тратят государственные миллиарды: ТОП-10 тендеров недели
С 7 по 13 октября 2023 года в системе государственных электронных закупок Prozorro обнародовали тендеры на общую сумму 13,51 млрд грн. Наибольшую сумму потратили на железнодорожные рельсы для национального перевозчика "Укрзализныця".
Об этом говорится в материале "Наші гроші".
ТОП-10 тендеров недели
Как отмечают журналисты издания, всего на прошлой неделе в системе е-закупок было обнародовано 67 тысяч сообщений. В частности, относительно ремонтов дорог провели тендеров на 860 миллионов гривен или 6% от всех закупок.
В рейтинге по объему израсходованных средств:
- 1,26 млрд гривен — Укрзализныця заказала рельсы железнодорожные;
- 1,22 млрд гривен — Укргаздобыча электрическую энергию;
- 451 млн гривен — Киевтеплоэнерго проведет капитальный ремонт ТЭЦ-6;
- 306 млн гривен — Укрзализныця заказала стрелочные переводы;
- 294 млн гривен — Энергоатом заказал программно-технический комплекс для Ровенской АЭС;
- 171 млн гривен — Полтавская область осуществит ремонт дороги;
- 150 млн гривен — "Леса Украины" закупили дизельное топливо;
- 136 млн гривен — Днепровский городской совет произведет текущий ремонт автодорог;
- 136 млн гривен — КП г. Киева потратит на строительство дороги возле аэропорта Жуляны;
- 123 млн гривен — ГП "Укрводдорог" произведет ремонт рабочих затворов Запорожского судоходного шлюза.
Больше о тендерах
Напомним, Киевский городской совет устроил "тайный распил" бюджета на ремонте столичного военного госпиталя ветеранов войны. На это планируется потратить 1 миллиард гривен.
Также мы писали, что в Сумской области Краснопольский поссовет по результатам тендера заказал у ООО "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Стоимость этого автомобиля составляет 1,89 млн. грн.
АО "Укргаздобыча" планирует закупить 17 термочашек со съемным стаканом из нержавеющей стали. Ожидаемая стоимость составляет 1,35 млн грн.
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