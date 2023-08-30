Валюта в Украине — изменится ли курс доллара на фоне послаблений НБУ

Покупка безналичной валюты: изменится ли курс доллара на фоне послаблений НБУ
Эксперты рассказали, как повлияет на курс доллара разрешение Национального банка Украины (НБУ) на покупку безналичной валюты. Теперь украинцы могут осуществлять обмен валюты в рамках установленного лимита.
Об этом рассказал начальник службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.
Как изменится курс доллара
По словам эксперта, разрешение Нацбанка предполагает, что банки смогут продавать безналичную валюту до 50 тысяч гривен в месяц. Ожидается, что такой шаг приведет к снижению уровня спроса на американскую валюту, а значит, его наличный курс должен снизиться. Вполне возможно, что он приблизится к официальному 36,6 грн/долл.
"Прежде всего, как отмечал сам Нацбанк, банки смогут удовлетворить еще большую часть спроса со стороны населения. Также больший объем валюты, купленный в банках, увеличит переток валюты в наличный сегмент", — уточнил финансист.
Эксперт убежден, что это будет иметь балансирующее влияние на украинский валютный рынок и поможет модерировать разницу между безналичным и наличным курсом доллара.
Продажа валюты онлайн
С 29 августа текущего года украинцам снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Сейчас граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.
В государственном "ПриватБанке" пока совершить обмен валюты онлайн невозможно. Банк запустит безналичную продажу валюты через Приват24 в рамках установленного Национальным банком лимита после осуществления необходимых настроек сервиса. Недоступна такая опция и в Райффайзенбанке.
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Напомним, на наличном рынке доллар резко подешевел: в среднем стоит 37,89 грн. В покупке — 37,48 грн (-0,15), в продаже — 38,28 (-0,18). Евро стоит в покупке 40,64 (-0,16) грн, в продаже — 41,74 (-0,14) грн.
Также мы писали, что Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.