Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Покупка безналичной валюты: изменится ли курс доллара на фоне послаблений НБУ arrow

Покупка безналичной валюты: изменится ли курс доллара на фоне послаблений НБУ

30 августа 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валюта в Украине — изменится ли курс доллара на фоне послаблений НБУ
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты рассказали, как повлияет на курс доллара разрешение Национального банка Украины (НБУ) на покупку безналичной валюты. Теперь украинцы могут осуществлять обмен валюты в рамках установленного лимита.

Об этом рассказал начальник службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

Читайте также:

Как изменится курс доллара

По словам эксперта, разрешение Нацбанка предполагает, что банки смогут продавать безналичную валюту до 50 тысяч гривен в месяц. Ожидается, что такой шаг приведет к снижению уровня спроса на американскую валюту, а значит, его наличный курс должен снизиться. Вполне возможно, что он приблизится к официальному 36,6 грн/долл.

"Прежде всего, как отмечал сам Нацбанк, банки смогут удовлетворить еще большую часть спроса со стороны населения. Также больший объем валюты, купленный в банках, увеличит переток валюты в наличный сегмент", уточнил финансист.

Эксперт убежден, что это будет иметь балансирующее влияние на украинский валютный рынок и поможет модерировать разницу между безналичным и наличным курсом доллара.

Продажа валюты онлайн

С 29 августа текущего года украинцам снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Сейчас граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.

В государственном "ПриватБанке" пока совершить обмен валюты онлайн невозможно. Банк запустит безналичную продажу валюты через Приват24 в рамках установленного Национальным банком лимита после осуществления необходимых настроек сервиса. Недоступна такая опция и в Райффайзенбанке.

Больше о валюте

Напомним, на наличном рынке доллар резко подешевел: в среднем стоит 37,89 грн. В покупке — 37,48 грн (-0,15), в продаже —  38,28 (-0,18). Евро стоит в покупке 40,64 (-0,16) грн, в продаже — 41,74 (-0,14) грн.

Также мы писали, что Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз