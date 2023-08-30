Валюта в Украине — изменится ли курс доллара на фоне послаблений НБУ

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE

Эксперты рассказали, как повлияет на курс доллара разрешение Национального банка Украины (НБУ) на покупку безналичной валюты. Теперь украинцы могут осуществлять обмен валюты в рамках установленного лимита.

Об этом рассказал начальник службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

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По словам эксперта, разрешение Нацбанка предполагает, что банки смогут продавать безналичную валюту до 50 тысяч гривен в месяц. Ожидается, что такой шаг приведет к снижению уровня спроса на американскую валюту, а значит, его наличный курс должен снизиться. Вполне возможно, что он приблизится к официальному 36,6 грн/долл.

"Прежде всего, как отмечал сам Нацбанк, банки смогут удовлетворить еще большую часть спроса со стороны населения. Также больший объем валюты, купленный в банках, увеличит переток валюты в наличный сегмент", — уточнил финансист.

Эксперт убежден, что это будет иметь балансирующее влияние на украинский валютный рынок и поможет модерировать разницу между безналичным и наличным курсом доллара.

Продажа валюты онлайн

С 29 августа текущего года украинцам снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Сейчас граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.

В государственном "ПриватБанке" пока совершить обмен валюты онлайн невозможно. Банк запустит безналичную продажу валюты через Приват24 в рамках установленного Национальным банком лимита после осуществления необходимых настроек сервиса. Недоступна такая опция и в Райффайзенбанке.

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Напомним, на наличном рынке доллар резко подешевел: в среднем стоит 37,89 грн. В покупке — 37,48 грн (-0,15), в продаже — 38,28 (-0,18). Евро стоит в покупке 40,64 (-0,16) грн, в продаже — 41,74 (-0,14) грн.

Также мы писали, что Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.