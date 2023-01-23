Биткоин приблизился к 23 тысячам долларов — данные биржи

Курс Bitcoin приблизился к $23 тысячам: данные биржи
Самая популярная мировая криптовалюта, Bitcoin, начала новую неделю с подорожания. 23 января ВТС стоит уже 22,908 тысячи долларов.
Об этом свидетельствует информация портала Мinfin.
-
В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян
-
"Божена" спасает жизнь. ВСУ показало, как словацкая система для разминирования работает на Харьковщине
-
Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага за сутки
-
В НБУ сообщили, как поддержали гривну с начала года
-
Без осадков, но с сюрпризами: синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра
-
Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с Кэмпбелл, Дженнер и другими звездами
-
Скандал во Львове: глава полиции подарил возлюбленной пропуск для проезда на площадь Рынок для ее Мерседеса
-
Зеленский будет безжалостным. Новини.LIVE узнали о перестановках в правительстве и в ОП
-
На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье
-
"В пиковые дни было до 120 прилетов": в Херсонской ОВА рассказали, какая ситуация в регионе
Курс Bitcoin и Ethereum
По данным биржи, курс Bitcoin за сутки несколько снизил темпы роста, прибавив 0,06%. За неделю эта криптовалюта повысилась в цене на 9,85%, за месяц — на 36,43%. А за год обесценилась на 34,88% по отношению к доллару.
Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum снизилась в цене на 0,02% и сейчас торгуется на уровне 1,633 тыс. долларов. За неделю эта валюта подорожала на 5,28%, за месяц — на 33,79%. За год подешевела на 32,16%.
Ситуация на цифровом рынке
На днях криптовалютный брокер Genesis Global Holdco LLC подал заявление о банкротстве. Компании не удалось привлечь новые источники финансирования для решения проблем с ликвидностью, возникших после крушения криптобиржи FTX.
Согласно судебным документам, компания, а также дочерние компании Genesis Global Capital LLC и Genesis Asia Pacific Pte подали заявление в защиту в соответствии с разделом 11 в Южном округе Нью-Йорка. Компания указала более 100 тысяч кредиторов в заявлении о банкротстве с совокупными обязательствами от 1,2 млрд до 11 млрд долларов.
Напомним, в начале ноября на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью.
После обвала на криптовалютном рынке в Администрации президента США заявили о том, что индустрия криптовалют нуждается в жестком регулировании.