Биткоин приблизился к 23 тысячам долларов — данные биржи

ВТС стоит уже 22,908 тыс. долларов

Самая популярная мировая криптовалюта, Bitcoin, начала новую неделю с подорожания. 23 января ВТС стоит уже 22,908 тысячи долларов.

Об этом свидетельствует информация портала Мinfin.

Курс Bitcoin и Ethereum

По данным биржи, курс Bitcoin за сутки несколько снизил темпы роста, прибавив 0,06%. За неделю эта криптовалюта повысилась в цене на 9,85%, за месяц — на 36,43%. А за год обесценилась на 34,88% по отношению к доллару.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum снизилась в цене на 0,02% и сейчас торгуется на уровне 1,633 тыс. долларов. За неделю эта валюта подорожала на 5,28%, за месяц — на 33,79%. За год подешевела на 32,16%.

Ситуация на цифровом рынке

На днях криптовалютный брокер Genesis Global Holdco LLC подал заявление о банкротстве. Компании не удалось привлечь новые источники финансирования для решения проблем с ликвидностью, возникших после крушения криптобиржи FTX.

Согласно судебным документам, компания, а также дочерние компании Genesis Global Capital LLC и Genesis Asia Pacific Pte подали заявление в защиту в соответствии с разделом 11 в Южном округе Нью-Йорка. Компания указала более 100 тысяч кредиторов в заявлении о банкротстве с совокупными обязательствами от 1,2 млрд до 11 млрд долларов.

Напомним, в начале ноября на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью.

После обвала на криптовалютном рынке в Администрации президента США заявили о том, что индустрия криптовалют нуждается в жестком регулировании.