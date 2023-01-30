Курс криптовалюты — биткоин начал дешеветь

30 января ВТС потерял почти один процент в цене

На криптовалютном рынке Bitcoin изменил тенденцию к удорожанию. В понедельник, 30 января, ВТС потерял 0,94%.

Об этом свидетельствуют данные Мinfin.

Сколько сейчас стоит Bitcoin

По данным биржи, самая популярная криптовалюта в последнее время даже превзошла стоимость, которая была до обвала осенью, поднявшись до уровня более чем в 23 тысячи долларов. Однако за эти сутки курс несколько опустился. Сейчас криптовалюта стоит 23,203 тысячи долларов.

За неделю ВТС повысился в цене на 2,05%. А за год обесценился на 39,31% по отношению к доллару. Во время обвала в ноябре 2022 года ВТС опустился ниже 15 тысяч долларов, а до этого стоил 20 тысяч долларов.

Сегодня криптовалюта Ethereum торгуется на 0,86% ниже по сравнению с предыдущим показателем. За неделю эта валюта подешевела на 2,36%. Сейчас стоит 1,592 тысячи долларов. За год подешевела на 39,84%.

Курс других криптовалют 30 января по данным портала Мinfin:

Что говорят криптоаналитики

Как отмечают аналитики, текущая ситуация на криптовалютном рынке оказывает влияние на интересы инвесторов. Во время сложных времен и кризиса они переориентируются на более надежные проекты.

В этом году с высокой вероятностью многие проекты могут столкнуться с проблемами. Первая половина 2023 года будет непростой, говорят они. Одни прогнозируют рост биткоина до 250 тысяч долларов, другие — падение до 5 тысяч. Хотя сейчас ситуация на рынке улучшилась, однако, сколько еще будет продолжаться подъем и когда начнется новая волна снижения — пока не могут сказать.

Напомним, BTC начал год лучше всего с 2013 года. Цена крупнейшей по рыночной капитализации криптовалюты в этом месяце подскочила на 40% из-за слабости доллара США. Наблюдатели говорят, что рост вызван преимущественно покупателями из Штатов.

После обвала на криптовалютном рынке в Администрации президента США заявили о том, что индустрия криптовалют нуждается в жестком регулировании.