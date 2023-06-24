Курс доллара может шокировать уже в 2023 году – что известно

Иностранная валюта в руках. Фото: Unplush

В Украине в 2023 году ситуация на валютном рынке может развиваться по двум сценариям. Рассматривают как стабилизационный, так и оптимальный вариант.

Об этом рассказал аналитик финучреждения "Райффайзен Банк" Александр Печерицын во время конференции по поводу последствий после теракта на Каховской ГЭС.

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Как рассказал эксперт, сейчас на рынке не наблюдается резких колебаний американской валюты и есть признаки того, что он до конца года останется стабильным — на вторую декаду прогнозируют официальный курс доллара на уровне 36,56 грн/долл. Тем не менее, возможно развитие по двум сценариям:

рациональному — когда национальная валюта начнет девальвировать для снижения дисбаланса по платежному балансу, по внешней торговле;

стабилизационному — когда Национальный банк Украины (НБУ) не будет трогать курс и старую систему, а оставит в равновесии во избежание возможного негативного социального и девальвационного давления.

Аналитик предполагает, что рациональный сценарий хоть и возможен при критических обстоятельствах, однако ситуация может остаться стабильной даже до завершения военного положения в стране.

Какой сейчас курс доллара

По информации портала Minfin, сейчас средний курс американской валюты в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,30 (продажа).

На наличном рынке — 37,20 грн (покупка) и 37,26 (продажа). Официальный курс от Национального банка — 36,56 грн/долл.

Курсы валют. Источник: Minfin

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Напомним, Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.

Также мы писали, что эксперты оценили ситуацию на украинском валютном рынке в июне 2023 года. Спрогнозировали, пересечет ли доллар отметку в 38 грн/долл в этом месяце.