Курс доллара — сколько будет стоить валюта после войны

После войны крепость гривни будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов

В Украине будущее национальной валюты, серьезно девальвировавшей в 2022 году, остается неопределенным. После войны крепость гривны будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на ее стоимость.

Свой прогноз по ситуации на валютном рынке в послевоенное время озвучил экономист Святослав Черный.

Какой может быть курс гривны после войны

По его словам, в краткосрочной перспективе есть вероятность того, что гривна может оставаться относительно стабильной. Для этого есть предпосылки, в частности, Национальный банк Украины (НБУ) принял меры для стабилизации гривны, вернувшись к политике фиксированного валютного курса. Это временная мера, действие которой должны прекратить, но сейчас экономика не готова к плавающему курсообразованию. Также в долгосрочной перспективе ситуация зависит от общей экономической ситуации в Украине, а также от политики правительства.

После окончания войны у НБУ появятся возможности для возвращения к политике гибкого курса валют, определяемого рынком. В этом случае стоимость валюты в обменных пунктах будет напрямую зависеть от состояния международной торговли и миграционной ситуации, а также объемов иностранных инвестиций.

Эксперт предполагает, что после победы Украины гривна может быстро стабилизироваться, ведь есть вероятность гигантского притока капиталов и инвестиций.

Другие прогнозы

По мнению руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Но также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.

По его мнению, уровень инфляции в 22% по итогам прошлого года в стране уже никогда "не отыгрывается", хотя он был несколько меньше прогнозов, которые озвучивали в начале войны. Гетманцев объяснил, что так произошло из-за того, что НБУ сразу зафиксировал курс, минимизировав развитие девальвационно-инфляционной спирали.

Следует отметить, что ранее НБУ опросил бизнес по деловой активности своих компаний и валютного курса. По результатам опроса, предприниматели заявили, что ожидают в 2023 году ужесточение тенденции обесценивания курса национальной валюты. Прогнозируют, что среднее значение обменного курса к концу года достигнет 42,59 грн/долл.

Какой сейчас курс 10 февраля

10 февраля на украинском наличном рынке курс доллара несколько снизился. В среднем покупают за 39,57, а продают за 40,25 грн/долл. В государственных финучреждениях "ПриватБанк" и "Ощадбанк" продают валюту на том же уровне, который был в предыдущий банковский день.

ПриватБанк выставил курс в покупке на уровне 39,40 грн/долл., в продаже — 39,90 грн/долл. Ощадбанк покупает доллар за 39,85, а продает за 40,65 грн/долл.

Напомним, ранее финансисты сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.

Ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.