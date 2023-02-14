Курс доллара в Украине: аналитики дали прогноз до конца недели
В Украине до конца рабочей недели на наличном рынке доллар не претерпит существенных изменений. Курс будет колебаться в пределах 39,30 – 40,65 грн/долл.
Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, пишет Минфин.
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Ситуация на рынке
Как отметил эксперт, на межбанковском рынке американская валюта будет находиться в пределах привычного коридора Национального банка Украины (НБУ) — от 36,56 до 36,93 гривны, а евро — в рамках 38,83 – 39,89 гривны за евро.
В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут колебаться от 41,50 до 43,50 грн/евро.
В обменниках финансовых компаний будут продавать доллар и евро в пределах: доллар — 39,50 – 40,30 грн/долл., евро — от 42,10 – 43,25 грн/евро.
"Большинство банков и обменников финкомпаний будут работать в формате "из оборота", с периодическим изменением своих ценников, в зависимости от поведения пары евро/доллар на международных рынках", — рассказал специалист.
Сколько сейчас стоит валюта
14 февраля на украинском наличном рынке курс доллара практически не изменился. В среднем доллар покупают за 39,49, продают за 40,18 грн/долл, свидетельствует информация на сайте Kurs.
В государственном финучреждении "ПриватБанк" банк выставил курс в покупке на уровне 39,25 грн/долл., в продаже — 39,75 грн/долл, что на 5 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.
Ощадбанк покупает доллар за 39,70, а продает за 40,50 грн/долл, что на 5 копеек дороже в покупке и на столько же дешевле в продаже.
В Райффайзен Банк курс не изменился, в покупке стоит 39,30 грн/долл., а в продаже — 40,00 грн/долл.
Курс доллара 14 февраля в разных банках:
Напомним, по словам главы Национального банка Андрея Пышного, в стране наблюдается значительный профицит ликвидности в связи с финансированием оборонного бюджета. Речь идет об избытке денег в банковской системе, что создает угрозу для валютного курса.
Также мы писали, что, по мнению руководителя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.