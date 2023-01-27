Курс криптовалют: биткоин вырос на 40% с начала года
На криптовалютном рынке ситуация на этой неделе была положительной: продолжал дорожать и Bitcoin, и альтокины. В результате снижения инфляции в США крупные инвесторы снова начали обращать внимание на рисковые активы в виде цифровых монет.
Об этом свидетельствует биржа CoinDesk.
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Ситуация на криптовалютном рынке
Как отмечают криптоаналитики, Bitcoin, который в ноябре прошлого года упал ниже 15 тысяч долларов, в январе 2023 года продолжал уверенно прибавлять в стоимости. В частности, 27 января в своих колебаниях поднимался до 23,23 тысячи долларов.
За сутки прибавил 1,17%, за неделю — 10,75%. Капитализация BTC на фоне резкого роста составила 448 миллиардов долларов.
Таким образом, BTC начал год лучше всего с 2013 года. Цена крупнейшей по рыночной капитализации криптовалюты в этом месяце подскочила на 40% из-за слабости доллара США. Наблюдатели говорят, что рост был вызван преимущественно покупателями из Штатов.
"Биткойн вырос на +40% с начала года, причем +35% этих доходов приходится на часы торговли в США. Это 85% вклада роста, связанного с инвесторами в США. Мы воспринимаем это как четкий сигнал о том, что сейчас американские учреждения являются покупателями биткоинов", — говорит руководитель отдела исследований и стратегии поставщика криптуслуг Matrixport Маркус Тилен.
В отличие от акций, биткоины и криптовалюты в общей сложности торгуются 24 часа, что позволяет наблюдателям отслеживать потоки заказов в разных временных промежутках и определять источник давления купли или продажи.
Курс других монет
Остальные монеты также дорожают. Ниже несколько примеров самых популярных:
- BNB — $304; +9,53% за неделю
- XRP — $0,4; +4,20%
- ADA — $0,38; +11,3%
- DOGE — 0,08$; +5,22%
- SOL — $24,3; +13,25%
- DOT — $6,46; +11,4%
- AVAX — 18,09$; +11,9%
Напомним, в начале ноября на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью.
Криптотрейдеры опасались, что проблемы FTX или в торговой фирме ее основателя Сэма Бенкмана-Фрида Alameda Research могут привести к принудительным продажам, которые могут коснуться не только FTT, биржевого токена платформы FTX, но и других криптовалют.