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Курс в обменниках может догнать официальный: эксперты озвучили термины

10 июля 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс в обменниках может догнать официальный — известны термины
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Летом на украинском валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости наличного доллара.

Такое мнение озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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Ожидается, что в обменных пунктах валютные колебания произойдут в сторону официального курса. Доллар может опуститься до 36,7-37,7 гривны, а евро — до 40-41 гривны.

Эксперт предполагает снижение учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ). Это может произойти в июле или сентябре этого года. Ставка может опуститься на 1-2 процентных пункта. Именно такой шаг регулятора может изменить конъюнктуру наличного рынка.

"Из-за этого тенденция к постепенному сокращению разницы между розничным и официальным курсами будет тянуть до минимума — 0,5-1%", — пояснил специалист.

При этом Центробанк руководствуется "дорожной картой" по постепенному валютному регулированию. Это свидетельствует об уверенности НБУ в будущем не только относительно крепкой национальной валюты, но и экономики в целом, отметил Тарас Лесовой.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в понедельник, 10 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 36,15 грн (покупка) и 37,23 (продажа).

Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за месяц:

курс валют
Источник: Minfin

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Напомним, Национальный банк констатировал самый низкий за последний год средний курс наличного доллара. По сравнению с курсом по состоянию на конец 2022 года американская валюта снизилась в стоимости на 7,3%.

Также мы писали, что Национальный банк Украины гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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