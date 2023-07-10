Курс в обменниках может догнать официальный — известны термины

Курс в обменниках может догнать официальный: эксперты озвучили термины
Летом на украинском валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости наличного доллара.
Такое мнение озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Как изменится курс на "черном рынке"
Ожидается, что в обменных пунктах валютные колебания произойдут в сторону официального курса. Доллар может опуститься до 36,7-37,7 гривны, а евро — до 40-41 гривны.
Эксперт предполагает снижение учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ). Это может произойти в июле или сентябре этого года. Ставка может опуститься на 1-2 процентных пункта. Именно такой шаг регулятора может изменить конъюнктуру наличного рынка.
"Из-за этого тенденция к постепенному сокращению разницы между розничным и официальным курсами будет тянуть до минимума — 0,5-1%", — пояснил специалист.
При этом Центробанк руководствуется "дорожной картой" по постепенному валютному регулированию. Это свидетельствует об уверенности НБУ в будущем не только относительно крепкой национальной валюты, но и экономики в целом, отметил Тарас Лесовой.
Какой сейчас курс доллара в Украине
По информации портала Minfin, в понедельник, 10 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 36,15 грн (покупка) и 37,23 (продажа).
Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.
Как изменился курс за месяц:
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Напомним, Национальный банк констатировал самый низкий за последний год средний курс наличного доллара. По сравнению с курсом по состоянию на конец 2022 года американская валюта снизилась в стоимости на 7,3%.
Также мы писали, что Национальный банк Украины гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.