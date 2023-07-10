Курс валют 10 июля — в обменниках дешевеет доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На украинском валютном рынке наблюдаются колебания: некоторые банки, а также обменники снизили курс доллара. Национальный банк Украины (НБУ) также обновил курс валют на 10 июля.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют 10 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,16 грн. В покупке — 36,69 грн (+0,012), в продаже — 37,40 (+0,004). Евро стоит в покупке 40,24 грн, в продаже — 41,12 грн. Некоторые украинские банки опустили курс.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

ТАСкомбанк — 36,90 грн (-0,05) — 37,60 грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн (-0,10);

Sense bank — 36,55 грн — 37,35 (-0,05);

Ощадбанк — 36,70 грн — 37,60;

Кредобанк — 37,02 грн (+0,06) — 37,59 (+0,16);

Правэкс-Банк — 36,90 (+0,15) грн — 37,30 (+0,05);

УкрСиббанк — 36,70 (-0,05) грн — 37,40 (-0,05);

ОТП Банк — 36,15 грн — 37,25 (+0,05);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар подешевел на несколько копеек, а евро стоит дороже. Американская валюта торгуется на уровне 37,13–37,20 гривны. Евро в покупке стоит 40,74, в продаже — 40,90.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,92 (+0,12 коп.) и 40,32 грн (+0,12 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже – 36,93.

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Напомним, Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

Также мы писали, что по данным Нацбанка, в Украине в прошлом месяце существенно вырос спрос на иностранную наличную валюту. Банки в общей сложности ввезли в страну 823 миллиона долларов.