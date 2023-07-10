Курс валют 10 июля: в обменниках дешевеет доллар
На украинском валютном рынке наблюдаются колебания: некоторые банки, а также обменники снизили курс доллара. Национальный банк Украины (НБУ) также обновил курс валют на 10 июля.
Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.
Курс валют 10 июля
По этим данным, доллар в среднем стоит 37,16 грн. В покупке — 36,69 грн (+0,012), в продаже — 37,40 (+0,004). Евро стоит в покупке 40,24 грн, в продаже — 41,12 грн. Некоторые украинские банки опустили курс.
- ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
- ТАСкомбанк — 36,90 грн (-0,05) — 37,60 грн;
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн (-0,10);
- Sense bank — 36,55 грн — 37,35 (-0,05);
- Ощадбанк — 36,70 грн — 37,60;
- Кредобанк — 37,02 грн (+0,06) — 37,59 (+0,16);
- Правэкс-Банк — 36,90 (+0,15) грн — 37,30 (+0,05);
- УкрСиббанк — 36,70 (-0,05) грн — 37,40 (-0,05);
- ОТП Банк — 36,15 грн — 37,25 (+0,05);
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обменниках
В обменных пунктах доллар подешевел на несколько копеек, а евро стоит дороже. Американская валюта торгуется на уровне 37,13–37,20 гривны. Евро в покупке стоит 40,74, в продаже — 40,90.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,92 (+0,12 коп.) и 40,32 грн (+0,12 коп.) — в продаже.
Курс американской валюты – неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже – 36,93.
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Напомним, Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.
Также мы писали, что по данным Нацбанка, в Украине в прошлом месяце существенно вырос спрос на иностранную наличную валюту. Банки в общей сложности ввезли в страну 823 миллиона долларов.